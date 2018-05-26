Petrol fiyatları 2 günde yüzde 4.5'in üzerinde düştü

Küresel piyasada ham petrol fiyatları 2 günde yüzde 4.5'in üzerinde düşüş gösterdi. Dünya genelinde en yaygın kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı çarşamba gününü 79,69 dolardan kapamasının ardından bugün en düşük 76,02 dolar seviyesine kadar gerileyerek son 2 günde yüzde 4,6 düşüş kaydetti.

ABD'nin Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı da çarşamba gününü 71,84 dolar seviyesinden kapamasının ardından bugün 67,50 dolara gerileyerek son 2 günde yüzde 6 değer kaybetti.

Uzmanlar, çarşamba günü ABD'de açıklanan ham petrol ve benzin stokları verisinin piyasa beklentilerinin aksine artış gösterdiğine dikkati çekerek, bunun perşembe günü fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı uyguladığını belirtti.

RUSYA İLE SUUDİ ARABİSTAN ENERJİ BAKANLARININ GÖRÜŞMESİNE İŞARET EDİLDİ

© AP Photo / Hassan Ammar Suriye'den ABD'ye suçlama: Petrol yataklarımızı kasten bombaladınız

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ile Suudi Arabistan Enerji, Sanayi ve Maden Kaynakları Bakanı Halid el-Falih'in St. Petersburg'daki görüşmesine işaret eden uzmanlar, iki liderin petrol üretim kesintisi anlaşmasını yumuşatarak iki ülkenin ham petrol üretimlerini artırabileceği sinyalini verdiklerini bildirdi.

Ayrıca, ABD'de bu hafta 15 petrol sondaj kulesinin hizmete alındığını aktaran uzmanlar, gelecek hafta açıklanacak verilerde ABD'nin haftalık ham petrol üretiminde yeniden yükseliş görülebileceği ve bunun fiyatlar üzerindeki baskıyı daha da artırabileceği konusunda uyarıda bulundu.