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    ABD Başkanı Donald Trump

    Trump'dan geri adım: Çinli şirketin yeniden açılmasına izin verdi

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Ekonomi
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    ABD Başkanı Donald Trump, Çinli elektronik ve telefon ekipmanı üreticisi ZTE'ye getirilen yaptırımların iptal edileceğini ve şirketin yeniden faaliyete geçeceğine yönelik haberleri teyit etti.

    Beyaz Saray, Donald Trump Baltık ülkeleri liderlerini ağırlıyor, 3 Nisan 2018
    © REUTERS / Carlos Barria
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    ABD Başkanı Donald Trump, Çinli elektronik ve telefon ekipmanı üreticisi ZTE'ye getirilen yaptırımların iptal edileceğini ve şirketin yeniden faaliyete geçeceğini bildirdi. Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ZTE'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşma sağlandığı yönündeki haberleri doğruladı.

    'AMERİKALI PARÇA KULLANMA ZORUNLULUĞU VE 1.3 MİLYAR DOLAR CEZA KARŞILIĞINDA İZİN VERDİM'

    Demokratların Çinli firmanın yeniden faaliyete geçmesine imkan tanıyacak anlaşmaya karşı çıkmasını eleştiren Donald Trump, art arda yaptığı paylaşımlarda şunları kaydetti: "Senatör Chuck Schumer ve Obama yönetimi, telefon şirketi ZTE'nin hiçbir güvenlik kontrolü olmadan büyümesine izin verdi. Ben şirketi kapattım ve açılmasına yüksek seviyede güvenlik kontrolleri, yönetim ve yönetim kurulu değişikliği, Amerikalı parça kullanma zorunluluğu ve 1.3 milyar dolar ceza karşılığında izin verdim. Demokratlar şikayet etmek ve engellemekten başka hiçbir şey yapmaz. Onlar sadece kötü anlaşmalar yaptı (İran) ve sözde ticaret anlaşmaları tüm dünyada alay konusu."

    Donald Trump
    © REUTERS / Carlos Barria
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    Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, hafta başında Washington ve Pekin hükümetlerinin söz konusu şirkete yönelik yaptırımların iptali için taslak anlaşma üzerinde uzlaşma sağladıklarını iddia etmişti. Trump'ın bu iddiayı aynı gün içinde yalanlamasına rağmen benzer haberler çıkmaya devam etmişti. Son olarak ABD Ticaret Bakanlığının, ZTE'nin ABD'deki faaliyetlerine yeniden başlamasını sağlayacak anlaşmayı Kongreye sunduğu iddia edilmişti.

    Trump yönetimi, Çinli şirket ZTE'nin ABD'de üretilen ürünleri yasa dışı yollarla İran'a göndererek ABD hükümetinin İran yaptırımlarını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasından sonra Amerikan şirketlerinin ZTE'ye parça ve yazılım satmasını 7 yıl süreyle yasaklamıştı.

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    Etiketler:
    ABD-Çin İlişkileri, ZTE, Donald Trump, Çin, ABD
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