Zeybekci: Bundan sonra Türkiye'de kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz

© AA / Sunil Pradhan Prof. Ahmet Ercan: İmar barışı getirmek olası depremde faciaya yol açmaktır

AK Parti Denizli İl Başkanlığında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zeybekci gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Zeybekci kaçak yapı, gece kondu veya bu şekilde, imar dışı, kayıt dışı yapıların Türkiye için gurur duyulacak bir şey olmadığını belirterek çok sert tedbirler geleceğini söyledi.

Vergi ve bazı alacakların yapılandırması hakkında soruya cevap veren Bakan Zeybekci şöyle konuştu:

"İmar affı, yeniden yapılandırma, vergi barışı gibi tüm uygulamalar, bir daha başlamak, yeniden başlamak ve kayıt dışı olan piyasada kayıt dışı olarak faaliyette bulunan şirketleri ve imkanları kaynakları ve rakamları piyasa çekilmesi kayıt altına alınması, normalizasyonu vergi barışı. Bu tabi ki imar affıyla ilgilide aynı şekilde olacak, imar affı gerçekleştikten sonra, çok sert tedbirler de gelecek. Bundan sonra kaçak yapılarla ilgili bu çalışmaları da inşallah seçimden hemen sonra hükümet olarak da, AK Parti olarak da bunları uygulamaya koyacağız. Bundan sonra Türkiye'de kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz, bunun cezai tedbirlerinin de olabildiğince, hakikaten kaçak yapı, gece kondu veya bu şekilde, imar dışı, kayıt dışı yapıların olmuş olması, Türkiye için pek gurur duyulacak, sevinilecek bir şey değildir. İlerleyişlik veya modern bir toplum göstergesi asla değildir tam tersidir. Onun için bütün bu vergi barışı, yeniden yapılandırma, imar affı gibi uygulamaların tamamının bir kere yeniden bir beyaz sayfa açmak, yeniden hayata başlamak."

'TÜRKİYE FAZLA VEREN BİR ÜLKE'

Bir basın mensubunun, 'Saadet Partisi Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun Türkiye'nin kısa vadeli dış borç rakamının 400 milyar dolar olduğuna' dair açıklamasının sorulduğu Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci "Onun duası o demek" diyerek cevap verdi.

© Fotoğraf : Saadet Partisi Karamollaoğlu: Kendinden şikayet eden iktidar başka yerde görülmedi, yeter yahu

Türkiye'nin kısa vadede nakde çevrilecek varlıkları ile borcunu kapatıp fazla veren bir ülke olduğuna dikkat çeken Bakan Zeybekci "Onun duası demek o. 'Türkiye'nin keşke kısa vadede borcu 400 milyar dolar borcu olsa, Türkiye bunları ödeyemese, Türkiye temerrüde düşse', oda herhalde sevinecek garibim. Bizim toplam kısa vadeli kamu ve özel sekter toplam borç tutarı, maksimum 210 milyar dolar, Merkez Bankası stokları ve döviz tevdiat hesapları toplamı Türkiye'nin 295 Milyar dolar kısa vadeli. Yani kısa vadeli borçlar bir yıllık vadeli, diğer taraftan da derhal nakde çevireceğimiz rakamlara baktığımızda 295 Milyar Dolar, bunun içinde Türkiye'deki ihracatçılarımızın, yaklaşık olarak yüzde 25 seviyesindedir o yurt dışı alacakları buna dahil değil, müşterilerden alacakları buna dahil değil. Artı bankalarımızın ve Türkiye'deki şirketlerimizin yurt dışı varlıkları hesapları da buna dahil değil. Dolayısı ile hep bunu söylüyorum, Türkiye'yi tek başına bir şirket olarak düşünecek olursak, borçları ve alacakları yani döner varlıkları, borçlarını karşılayacak en kısa vadede nakit olarak ortaya koyduğumuzda fazla veren bir ülke, dolayısı ile bu kur ile ilgili yaşanan bu spekülatif sıkıntının tek bir amacı var, tek bir kaynağı var Temel Karamollaoğlu'nun duaları herhalde, öyle olmasını istiyor" dedi.

Bir başka basın mensubunun 'Alman basınında yer alan Türkiye'nin IMF'ye borç için başvurabileceği' şeklinde çıkan haberlerin sorulması üzerine ise Zeybekci, "Temel Karamollaoğlu'nun duaları gibi bir şey bunlar. Şuanda Türkiye'nin bunu gerektirecek zerre miktarda bir şey yok. Almanya belki başvurabilir de Türkiye'nin öyle bir derdi yok şuanda. Borçlanma yapılarına baktığımız zaman, kamu borçları, kamu borçlarının milli gelire oranı, bunlara baktığımız zaman Avrupa'nın 28 ülkesinin 25'inden daha iyiyiz. Avrupa'nın 28 ülkesinin eğer diğerlerinin böyle bir sıkıntısı varsa, onları bilemeyiz ama Türkiye'nin böyle bir şeyi yok. Onların duası kabul olmayacak inşallah" ifadelerine yer verdi.