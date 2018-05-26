Zeybekci: Bundan sonra Türkiye'de kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz

Zeybekci kaçak yapı, gece kondu veya bu şekilde, imar dışı, kayıt dışı yapıların Türkiye için gurur duyulacak bir şey olmadığını belirterek çok sert tedbirler geleceğini söyledi.
Vergi ve bazı alacakların yapılandırması hakkında soruya cevap veren Bakan Zeybekci şöyle konuştu:
"İmar affı, yeniden yapılandırma, vergi barışı gibi tüm uygulamalar, bir daha başlamak, yeniden başlamak ve kayıt dışı olan piyasada kayıt dışı olarak faaliyette bulunan şirketleri ve imkanları kaynakları ve rakamları piyasa çekilmesi kayıt altına alınması, normalizasyonu vergi barışı. Bu tabi ki imar affıyla ilgilide aynı şekilde olacak, imar affı gerçekleştikten sonra, çok sert tedbirler de gelecek. Bundan sonra kaçak yapılarla ilgili bu çalışmaları da inşallah seçimden hemen sonra hükümet olarak da, AK Parti olarak da bunları uygulamaya koyacağız. Bundan sonra Türkiye'de kaçak yapı yapılmasına müsaade etmeyeceğiz, bunun cezai tedbirlerinin de olabildiğince, hakikaten kaçak yapı, gece kondu veya bu şekilde, imar dışı, kayıt dışı yapıların olmuş olması, Türkiye için pek gurur duyulacak, sevinilecek bir şey değildir. İlerleyişlik veya modern bir toplum göstergesi asla değildir tam tersidir. Onun için bütün bu vergi barışı, yeniden yapılandırma, imar affı gibi uygulamaların tamamının bir kere yeniden bir beyaz sayfa açmak, yeniden hayata başlamak."
'TÜRKİYE FAZLA VEREN BİR ÜLKE'
Bir basın mensubunun, 'Saadet Partisi Cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun Türkiye'nin kısa vadeli dış borç rakamının 400 milyar dolar olduğuna' dair açıklamasının sorulduğu Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci "Onun duası o demek" diyerek cevap verdi.
Bir başka basın mensubunun 'Alman basınında yer alan Türkiye'nin IMF'ye borç için başvurabileceği' şeklinde çıkan haberlerin sorulması üzerine ise Zeybekci, "Temel Karamollaoğlu'nun duaları gibi bir şey bunlar. Şuanda Türkiye'nin bunu gerektirecek zerre miktarda bir şey yok. Almanya belki başvurabilir de Türkiye'nin öyle bir derdi yok şuanda. Borçlanma yapılarına baktığımız zaman, kamu borçları, kamu borçlarının milli gelire oranı, bunlara baktığımız zaman Avrupa'nın 28 ülkesinin 25'inden daha iyiyiz. Avrupa'nın 28 ülkesinin eğer diğerlerinin böyle bir sıkıntısı varsa, onları bilemeyiz ama Türkiye'nin böyle bir şeyi yok. Onların duası kabul olmayacak inşallah" ifadelerine yer verdi.
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