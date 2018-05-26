Şimşek ve Çetinkaya, Türk finans dünyası ile buluşacak

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya, Londralı finansçılardan önce Türk finans dünyası ile buluşacak.

Dünya gazetesinden Jülide Yiğittürk Gürdamar'ın haberine göre, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya, önümüzdeki hafta yapacağı Londra ziyareti öncesinde Türk finans piyasası ile yarın akşam (27 Mayıs) iftar yemeğinde buluşacak.

Türkiye Bankalar Birliği’nin düzenlediği iftar yemeğine üst düzey banka yöneticileri ve ekonomistleri ile aracı kurum ve portföy yönetim şirketlerinin yöneticileri ile ekonomistleri katılacak.

Yaklaşık 100 kişinin katılması beklenen yemekte ekonomideki son gelişmeler değerlendirilecek.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya 28-29 Mayıs'ta Londra'da yatırımcılarla bir araya gelecek.