Rönesans Holding, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'na 4 anlaşmayla damga vurdu

Rönesans Holding'den yapılan yazılı açıklamaya göre şirket, Rusya'da gerçekleştirilen ve 100'den fazla ülkeden üst düzey yöneticiyi ağırlayan SPIEF'de dört anlaşmaya imza attı.

Şirket, Rusya'nın en büyük ve dünyanın sayılı doğalgaz işleme tesisinden biri olacak 2023 yılında tamamlanması planlanan Amur Gaz İşleme Tesisi'nin inşaat işleri için Maire Tecnimont ile 1.3 milyar euroluk sözleşme imzaladı. Bu anlaşmanın imzaları Rönesans Holding Başkanı Erman Ilıcak ve İtalyan Maire Tecnimont Group CEO'su Pierroberto Folgiero tarafından atıldı.

Amur Gaz İşleme Tesisi imza törenine Gazprom Başkanı Aleksey Miller, Maire Tecnimont Başkanı Fabrizio Di Amato ve İtalya'nın Rusya Büyükelçisi Pasquale Terracciano da katıldı.

ILICAK: İŞ BİRLİKLERİ HEM RUSYA HEM DE TÜRKİYE'Yİ DAHA GÜÇLÜ KILACAK

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ilıcak, gerçekleştirilen iş birliklerinin Türk müteahhitlik sektörünün uluslararası arenada katma değeri yüksek nitelikli projeler üstlendiğinin bir kanıtı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün Rusya ve Avrupa'nın sayılı bina ve tesislerinde Rönesans Holding imzasının olması, Rusya'nın en önemli bölgelerinde bir Türk şirketinin varlığını sürdürmesi ve önde gelen projelere vizyonunu yansıtmasından kıvanç duyuyorum. Doğduğumuz topraklardan farklı coğrafyalara uzanan yolculuğumuzda, gücümüzü artırarak ilerlemek istiyoruz. Ortak projeleri hayata geçirmemizi sağlayacak bu iş birliklerinin hem Rusya hem de Türkiye'yi daha güçlü kılacağına inancım tam."

'RUS DOĞALGAZINI ÇİN'E TAŞIYACAK'

Proje hakkında bilgi veren Rönesans Endüstri Tesisleri Yönetim Kurulu Başkanı Alptekin Tizer şunları kaydetti:

© Sputnik / Iliya Pitalev Avrupa, Gazprom'la barış yapma kararı aldı

"Attığımız bu imzayla Gazprom'un Rusya'da gerçekleştirdiği en büyük doğalgaz işleme tesisinin en önemli paketlerinden birinin yapım işini üstlendik. Bu kadar önemli bir projede, hem İtalyan EPC firması Maire Tecnimont'ın hem de ana işveren Gazprom'un Rönesans Endüstri Tesisleri'ne olan güveni bizleri gururlandırdı. Rusya'nın Svabodny bölgesinde inşa edilecek projenin inşaat işleri için Tecnimont ile 1,3 milyar avroluk bir sözleşmeye imza attık. Gazprom tarafından işletilecek tesis, 2023 yılında tamamlandıktan sonra Rusya'nın en büyük, dünyanın ise sayılı gaz işleme tesislerinden biri olacak. Yılda 42 milyar metreküplük üretim kapasitesine sahip olacak tesis, Yakutistan ve İrkutsk gaz üretim merkezlerinden gelen doğalgazı işleyecek. Rönesans'ın inşaatını üstlendiği, Rusya'nın doğalgazını Çin'e taşıyacak tesis, Amur ve tüm Doğu Sibirya Bölgesi'nin sosyal, ekonomik ve endüstriyel kalkınmasında büyük rol oynayacak."

Maire Tecnimont CEO'su Pierroberto Folgiero, "Rusya'da sağlam ve köklü bir geçmişe sahip Rönesans Endüstri Tesisleri ile imzaladığımız bu alt sözleşme, Gazprom'un Amur Gaz İşletme Tesis projesinin başarılı bir şekilde yürütülmesi için stratejik bir öneme sahip." ifadelerini kullandı.

'TRAMVAY HATTI İÇİN 325 MİLYON DOLARLIK YATIRIM YAPILACAK'

Forumda imzalanan diğer 3 anlaşma ile ilgili bilgi veren Rönesans İnşaat ve Renaissance Development Rusya Yönetim Kurulu Başkanı Avni Akvardar, şunları aktardı:

"St. Petersburg'un Yuniy aktarma merkezi ve Yujnaya metro istasyonu-Kolpino tramvay hattı projesinin yapımı ve kullanımı için atılması gereken adımları belirlemek üzere bir niyet anlaşması gerçekleştirdik. Toplam yatırımın 20 milyar ruble (yaklaşık 325 milyon dolar) olacağı planlanan projenin 2019 yılında başlayarak 2023 yılında bitirilmesi planlanıyor."

MOSKOVA BÖLGE YÖNETİMİ VE SBERBANK İLE DE İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Moskova Bölge Yönetimi ile yapılan diğer bir anlaşmayla sağlık hizmetleri alanlarında projelerin yerine getirilmesi, ofis ve hotel komplekslerin yapılması için bütçe dışı yatırımları çekme konularında iş birliği yapacaklarını belirten Akvardar, "Sberbank ile yaptığımız anlaşma çerçevesinde yatırım bankacılığı, finansman faaliyetleri konularında stratejik iş birliği ve farklı programlar çerçevesinde Sberbank'ın Banka Kurum Üniversitesi'nin deneyimlerinden ve bilgi birikiminden yararlanma şansı yakalayacağız" bilgisini verdi.