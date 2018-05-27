Cep telefonuna yüzde 20 'kur' zammı

Artan döviz kuru, cep telefonu fiyatlarında da yüzde 20'lik bir zamma neden olacak.
Turnacı, "Dolardaki artışı belli bir noktaya kadar tüketiciye yansıtmamaya çalıştık. Perakende mağazaları da bu süreçte zam yapmadı ama gelinen bu noktada ithalattaki kur seviyeleri bizim için çok olumsuz. Mecburen zam yapmak zorundayız. Bu artış da yüzde 20 olacak" diye konuştu.
'İKİNCİ ELDE DE ZAM YAŞANACAK'
Türkiye'deki cep telefonu satışlarının yıldan yıla azalmaya başladığını ve sektörün gittikçe daraldığını belirten Turnacı, hükümetten vergi indirimi talebinde bulunacaklarını açıkladı. Cep telefonunun lüks olmadığını ve buradaki Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) haksız olduğunu savunan Turnacı, "Kur bu seviyedeyken satışlarımız daha da düşecek. Pazarımız daralacak. Nasıl akaryakıtta kur nedeniyle yeni bir ÖTV modeline gidildiyse bizim için de aynı modelin uygulanmasını talep edeceğiz. Yoksa çok sayıda istihdam kaybı olacak" dedi.
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