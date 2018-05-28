Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Müdürü Kotil: Yerli yolcu uçağını 5 yıl içerisinde tasarlayacağız

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TAI) Genel Müdürü Temel Kotil, savunma sektöründe olsalar da sivil havacılık için de çalışmaya başladıklarını söyledi. Henüz bir yerli uçak çalışması olmadığını aktaran Kotil, 5 yıl içerisinde tasarım aşamasına geçeceklerini söyledi.
“Henüz yolcu uçağı yapmıyoruz ama 5 yıl içerisinde savunmaya dönük olan uçakların mühendislik tasarımını, mimari çalışmasını tamamlıyoruz. Bittikten sonra elimize yaklaşık 2 bin mühendis kalıyor. İşte o zaman biz de kendi yolcu uçağımızı tasarlayacağız. Dünyada 70 kişilik uçakla 120 kişilik uçak arasında bir fırsat pazarı var. Şu anda hem Airbus’ta hem de Boeing’de yeni nesil uçak arayışı sürüyor. Sektörde 100 koltuklu yeni bir uçağa ihtiyaç var.
Bu uçak kompozit yapılacak. Kompozit uçaklar, termosetten yapılıyor. İki tip kompozit var: Termoplastik ve termoset. Termoset olan bugüne kadar gelen kompozit teknolojisi, termoplastik ise yeni kompozit teknolojisi. Termoplastik teknolojisi, daha kullanışlı, hafif ve daha ekonomik. Termoplastik malzemeden uçak yok henüz. Bu teknoloji gelişiyor. Boeing de, Airbus da, biz de şu anda herkes termoplastik üzerinde çalışıyor. 5 yıl sonra yerli uçağımızın tasarımına başlıyoruz, 10 yıllık süreçte de biter. Termoplastikten yapacağımız 100 kişilik uçağın koltuk-kilometre gideri, daha da küçük olursa, çünkü bu durumda az yolcuyla küçük havalimanlarına gidip gelebiliyorsunuz, bu durumda büyük bir pazar bulabiliriz. TAI’nin en heyecanlı projesi şu anda yerli yolcu uçağı diyebilirim.”
Kotil, “Dünyada şu anda 5. nesil savaş uçağı olan ülkeler yalnızca ABD, Rusya ve Çin. Başka kimsenin 5. nesil uçağı yok. Bu açıdan Milli Muharip Uçağı (MMU) bizim için çok önemli ve büyük bir proje. Bize bir numara büyük ama problem yok. Altyapıyı kuruyoruz. Yurtdışından tecrübeli mühendisler getiriyoruz. Milli Muharip ekibine özel bir bina yapıyoruz. Bu binada 3 bin mühendis tümüyle bu proje için çalışacak. 2029’da teslim ediyoruz. 2031’de de bütün işlemlerini bitiriyoruz” dedi.
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