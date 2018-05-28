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    Murat Çetinkaya - Mehmet Şimşek

    Şimşek ve Çetinkaya ile buluşan yatırımcılar: Güven tesisi amaçlayan söylemler ön plana çıktı

    © AA /
    Ekonomi
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    Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya, Londra ziyareti öncesi dün akşam İstanbul'da yatırımcılar ve iş dünyası temsilcileri ile bir araya geldi. Katılımcılar, güven tesisi amaçlayan söylemler, para politikasında normalleşme ve sadeleşme mesajlarının ön plana çıktığını belirtti.

    Mehmet Şimşek
    © AA / Evrim Aydın
    Şimşek ve Çetinkaya, Türk finans dünyası ile buluşacak
    Toplantıya katılan bankacılar Şimşek'in söylemlerinde ekonomide bugüne kadar yapılanlar ve önümüzdeki dönemde yapılacaklara, mali disipline, sıkı para politikasına, piyasa ekonomisine bağlılığa ilişkin yer verdiğini belirttiler.

    Bankacılar, toplantıda Çetinkaya'nın mesajlarında para politikası duruşunun sıkı olduğu ve uzun süre sıkı kalabileceğine yönelik söylemlere dikkat çektiler. Katılımcılar para politikasında sadeleşme adımının oldukça yakın olduğu, 7 Haziran Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında değerlendirilebileceği izleniminin verilen mesajlar arasında ön plana çıktığını söylediler.

    'TCMB, PARA POLİTİKASI BİLEŞİMİNİ SIKI TUTACAK'

    İş Yatırım Araştırma Direktörü Serhat Gürleyen toplantıda makro hedeflere ilişkin güven tesis edici açıklamaların yapıldığını belirterek, "Bunun yanı sıra para politikasında sadeleşmeye ve normalleşmeye gidişin 'önümüzdeki günler' ile ifade edilebilecek sürede gündeme gelebileceğini anlıyoruz. TCMB'nin uzun süre para politikası bileşimini yeterince sıkı tutmayı öngördüğünü izlenimini alıyoruz" dedi.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Ümit Bektaş
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    'DAR FAİZ KORİDORU'

    Bir başka bankacı ise toplantıda Çetinkaya'nın önümüzdeki dönemde sadeleşme kapsamında 'Haftalık repo faizinin yeniden ana fonlama aracı olarak kullanılacağı ve dar bir faiz koridoru öngörüldüğünü' söylediğini belirttiler.

    Toplantıya katılan bankacılar Şimşek'in makro ve piyasa gelişmelerine ilişkin yorumlarında ise geçen hafta yaptığı açıklamalara oldukça yakın seyre dikkat çektiler.

    ŞİMŞEK NE DEMİŞTİ?

    Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
    © AA /
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    Şimşek geçen hafta yaptığı açıklamalarda, Londra ziyaretinde verilecek mesajlara ilişkin bir soru üzerine, "Türkiye piyasalarla inatlaşmayacak. Yatırımcıların tedirginliklerini anlıyoruz. Gerekli adımları atıyoruz, atmaya devam edeceğiz" demişti.

    Şimşek, "(Yatırımcılara) mesajımız çok net olacak. 'Endişeleri anlıyoruz, gidermek için para politikasında normalleşme, sadeleşme dahil olmak üzere süreç devam edecek.' Maliye politikasında Türkiye'nin güçlü duruşu var, bu devam edecek. Burada en ufak bir ödün vermeyeceğiz. Cari açığımız var; bütçe açığına ikiz açığa tolerans göstermeyeceğiz… Gündemimizde vergi artışı ve yeni vergi yok" demişti. Şimşek geçen haftaki açıklamasında enflasyonla mücadele ve yapısal reform gündemine de dikkat çekmişti.

    Şimşek ve Çetinkaya, bu toplantılara bugün ve yarın Londra'da yabancı fon yöneticileri ve iş adamlarıyla devam edecek.

    Etiketler:
    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), İş Yatırım, Serhat Gürleyen, Mehmet Şimşek, Murat Çetinkaya, Türkiye
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