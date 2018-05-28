TCMB, resmi rezerv varlıkları açıkladı

'DÖVİZ VARLIKLARI ARTTI'
Rapora göre, bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları yüzde 2.3 artarak 85.3 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1 azalarak 25.1 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz yükümlülükleri (döviz kredileri, menkul kıymetler, Kredi Mektuplu Döviz Tevdiat Hesapları-KMDTH) nisanda bir önceki aya göre yüzde 7.3 azalarak 11 milyar dolara indi.
Şarta bağlı döviz yükümlülükleri,1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (bankacılık sektörünün döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıkları ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler nisanda bir önceki aya göre yüzde 2.6 azalarak 65 milyar dolar oldu.
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