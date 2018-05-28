Merkez Bankası'ndan 'sadeleşme' kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sadeleştirme hamlesiyle 1.5 yıl aradan sonra haftalık repo ihalelerine geri dönecek ve politika faizini yüzde 16.50'ye yükseltecek. 1 Haziran'da başlayacak uygulamayla faiz koridorunun üst bandı da yüzde 18'e çıkacak.

TCMB, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) dünkü iftar yemeğinden sonra Başkan Murat Çetinkaya'nın sadeleştirme vurgusu üzerine açıklamada bulundu. Açıklamada, "Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

Bu doğrultuda; Bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı Merkez Bankası politika faizi olacaktır. Bu oran, mevcut fonlama faizine (% 16,50) eşitlenecektir.

Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranları bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla —/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirlenecektir.

Para politikası operasyonel çerçevesine ilişkin sadeleşme sürecinin tamamlanmasına karar verildi. https://t.co/Q3LramNU6s — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) 28 Mayıs 2018

Yeni operasyonel çerçevenin uygulanmasına 1 Haziran 2018 tarihinde başlanacaktır. Teknik ayrıntılar ayrıca duyurulacaktır."

Merkez Bankası, teknik detayları da internet sitesinden duyurdu.

Faiz artışı ve "sadeleştirme" adımı geldikten sonra muhalefet partileri hükümeti ne ile eleştirecekler çok merak ediyorum. Zira savundukları, küresel finans sistemine uyum sağlama, yani faiz artışı ve sadeleştirme idi! — Umit Akcay (@umitak) 28 Mayıs 2018

Açıklama sonrasında dolar/TL, saat 12.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2.6 değer kaybederek 4.5870'ten işlem görüyor.

SON DURUM: MB kararı sonrası faiz karmaşası bitiyor (Sadeleşme adımı) pic.twitter.com/GK6eprRfVk — NTV (@ntv) 28 Mayıs 2018

Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 2.3 değer kaybıyla 5.3580'den, sterlin/TL de 2.4 düşüşle 6.1130'dan satılıyor.