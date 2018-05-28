Libya Dışişleri Bakanı: Rus şirketlerin geri dönmesini bekliyoruz

Sputnik'e konuşan Siyalah, "Rusya ile petrol üretimi, enerji, demiryolları yapımı olmak üzere bir sürü alanda işbirliğini yapıyoruz. Ayrıca Rusya'dan tarım araçları ve buğday alıyoruz. Şu an itibariyle Rus şirketlerden 750 bin ton buğday alımı konusunda görüşmeler yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanı, bu yıl petrol üretimi açısından geçen yıla kıyasla önemli artışın kaydedildiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Şu an itibariyle petrol üretiminde günlük 1.1 milyon varile ulaştık. Geçen yıl ise bu gösterge sadece 150 bin varil civarındaydı. Eskiden petrol üretim hacmimiz 1.6 milyonu buluyordu. Rus şirketlerin petrol üretimini arttırmamıza yardım etmesi bekleniyor."

Siyalah, "Bu yılın sonuna kadar günlük 1.6 milyon varil hacmine tekrar kavuşmuş olacağımızı ummuyoruz. Gerçi OPEC petrol üretiminde kota sınırımızı bu seviyeye arttıramayabilir, belki günlük 1.4 veya 1.5 milyon varile izin verebilir. Biz her halükarda bu kurumla görüşmeler gerçekleştiriyoruz ve aramızda imzalanan anlaşmayı bozmayacağız" dedi.