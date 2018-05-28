Zeybekci'den TCMB'nin sadeleştirme adımına ilk yorum

Zeybekci, "Bunların hepsi olumlu adımlar, sonuçlarını da göreceğiz. Merkez Bankamızı bütün gücümüzle destekliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre Zeybekci, "Spekülatif amaçlı yani manipüle edilerek spekülatörlere imkan hazırlayan bu ortamın, 24 Haziran seçimlerinin netleşmeye, ışığının görünmeye başlamasıyla ortadan kalkacağını hep beraber göreceğiz. Olumlu adımlar" dedi.

TCMB sadeleştirme hamlesiyle 1.5 yıl aradan sonra haftalık repo ihalelerine geri dönecek ve politika faizini yüzde 16.50'ye yükseltecek. 1 Haziran'da başlayacak uygulamayla faiz koridorunun üst bandı da yüzde 18'e çıkacak.