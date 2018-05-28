'Gazprom’un Botaş’a yaptığı indirim, Rus gazının Türkiye’deki rekabet gücünü arttırır'

Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Başkan Yardımcısı Aleksey Grivaç, Rus gaz devi Gazprom’un Botaş’a gaz sevkiyatında yaptığı indirimin, Rus gazının Türkiye’deki rekabet gücünü ve gaz talebini arttıracağını söyledi.

Sputnik’e konuşan Grivaç “Gazprom’un yaptığı indirim bana göre Rus gazının Türkiye pazarındaki rekabet gücünü arttıracak. Sevkiyat hacmimizi göz önünde bulundurursak, bu Türkiye’nin yararına olacağı gibi Gazprom’un da yararına” dedi.

Grivaç özel ithalatçılarla da görüşmelerin sürdüğünü, onlar için de indirim şansının doğduğunu ancak bu süreçte bazı anlaşmaların uzatılması garantisine ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Rus doğalgazının fiyatı konusunda indirim isteyen ancak Gazprom'la uzlaşamayan Botaş, 2015'in ekim ayında 29 Aralık 2014'ten geçerli olacak şekilde Rusya'dan alınan doğalgazın fiyatında indirim için tahkim süreci başlatmıştı.

Gazprom da önceki günlerde, Botaş ile uzlaşma sağlandığı ve şirketlerin arasındaki tahkim sürecinin sonlandırılacağını duyurmuştu.