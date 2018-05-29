Şimşek'ten Londra paylaşımı: Yoğun bir çaba içindeyiz

Twitter hesabından dün akşam açıklama yapan Şimşek, "Saat 07.00-22.00 arası gruplar halinde yaklaşık 90 portföy yöneticisi, banka üst düzey yöneticisi ve analistlerle görüşeceğiz. Kararlı politika adımlarımız, iyi iletişim ve güçlü uzun vadeli hikayemiz ile Türkiye'nin pozitif ayrışması için yoğun bir çaba içindeyiz" dedi.
#Londra’dan merhaba!— Mehmet Simsek (@memetsimsek) 28 Mayıs 2018
Yarın 07:00-22:00 arası gruplar halinde ~90 portföy yöneticisi, banka üst düzey yöneticisi & analistlerle görüşeceğiz.
Kararlı politika adımlarımız, iyi iletişim ve güçlü uzun vadeli hikayemiz ile Türkiye’nin pozitif ayrışması için yoğun bir çaba içindeyiz.
Şimşek'in görüşmelerine TCMB Başkanı Murat Çetinkaya da eşlik ediyor.
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