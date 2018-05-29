Şimşek'ten Londra paylaşımı: Yoğun bir çaba içindeyiz

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCM) Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte Londra'ya gerçekleştirecekleri seyahat öncesi Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu.

© AA / Mustafa Çiftçi Eski Merkez Bankası Başkanı Yılmaz: Mehmet Şimşek'i kum torbasına döndürdüler

Şimşek, bugün Londra'da yatırımcılarla bir araya geleceğini ve Türkiye'nin pozitif ayrışması için yoğun çaba içinde olduklarını söyledi.

Twitter hesabından dün akşam açıklama yapan Şimşek, "Saat 07.00-22.00 arası gruplar halinde yaklaşık 90 portföy yöneticisi, banka üst düzey yöneticisi ve analistlerle görüşeceğiz. Kararlı politika adımlarımız, iyi iletişim ve güçlü uzun vadeli hikayemiz ile Türkiye'nin pozitif ayrışması için yoğun bir çaba içindeyiz" dedi.

#Londra’dan merhaba!



Yarın 07:00-22:00 arası gruplar halinde ~90 portföy yöneticisi, banka üst düzey yöneticisi & analistlerle görüşeceğiz.



Kararlı politika adımlarımız, iyi iletişim ve güçlü uzun vadeli hikayemiz ile Türkiye’nin pozitif ayrışması için yoğun bir çaba içindeyiz. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) 28 Mayıs 2018

Şimşek'in görüşmelerine TCMB Başkanı Murat Çetinkaya da eşlik ediyor.