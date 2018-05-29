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    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem

    Ertem: Seçim sonrasında para ve maliye politikalarının uyumu en üst düzeyde olacak

    © AA /
    Ekonomi
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    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, 24 Haziran seçiminin ardından para ve maliye politikalarının uyumunun en üst düzeyde olacağını yazdı. Ertem, "Karar alma mekanizmaları güçlenecek ve sadeleşecek ve yatırımcı, özel sektör dostu bir bürokrasi olacak" dedi.

    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem
    © AA /
    Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem: Herkes Merkez Bankası'nın son açıklamasına bakmalı
    Ertem'in "İktisat politikası belirsizliği yok!" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili kısmı şöyle:

    24 Haziran’dan sonra, şimdi para politikası için bahsettiğimiz “sadeleşme” ekonomi yönetimi için de olacak. Karar alma mekanizmaları güçlenecek ve sadeleşecek ve yatırımcı, özel sektör dostu bir bürokrasi olacak. Para ve maliye politikalarının uyumu en üst düzeyde olacak ve iktisat politikasında en ufak bir belirsizlik kalmayacaktır.

    Şunu itiraf etmeliyiz ki bugün ekonomi ile ilgili bakanlıkların bu kadar çok ve spesifik görev tanımlarının olması bile, başlı başına bir iktisat politikası belirsizliği sorunudur. Bir kere bu ortadan kalkacak. Böyle olunca, Türkiye, 2002’den beri geliştirdiği kazanımları daha da derinleştirecek. Örneğin, rekabetçi dışa tam açık bir ekonominin temeli olan serbest kur ve kambiyo rejimi, bağımsız düzenleyici ve denetleyici kurumların regüle ettiği finansal piyasalar ve yatırım ortamını iyileştiren dinamik, günün koşullarına uygun, sürekli bir reform stratejisi Türkiye’nin yeni dönemdeki yol haritasında korunarak derinleştirilecek temel kazanımlarıdır.   

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    Etiketler:
    Ekonomi, Cumhurbaşkanlığı, Cemil Ertem, Türkiye
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