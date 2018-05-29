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    Güney Gaz Koridoru Projesi

    Güney Gaz Koridoru açıldı

    © Enka
    Ekonomi
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    Şahdeniz 2 yatağı, Güney Kafkasya Boru Hattı, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) ve Trans-Adriyatik Boru Hattı'ndan (TAP) oluşan Güney Gaz Koridoru'nun açılışı Bakü'de gerçekleştirildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, projenin gerçekleştirilmesinde büyük rol oynayan Türkiye, Gürcistan, ABD ve AB ülkelerine teşekkür etti.

    Sangaçal Terminali'ndeki törene Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo, Güney Gaz Koridoru projesinin ortağı ülke ve şirketlerin yetkilileri katıldı.

    İlham Aliyev
    © Sputnik / Aleksey Nikolskyi
    Aliyev: Güney Gaz Koridoru ile yetinmeyeceğiz
    Aliyev, törende yaptığı konuşmada, projenin gerçekleştirilmesinde büyük rol oynayan Türkiye, Gürcistan, ABD ve AB ülkelerine teşekkürlerini iletti.

    Projenin geniş bölgesel işbirliği sayesinde gerçekleştirildiğini vurgulayan Aliyev, projenin Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk ve İtalya'nın ortaklığı ile hayata geçirildiğini, daha sonra Bosna Hersek, Hırvatistan ve Karadağ'ın da projeye katılacağını söyledi.

    Güney Gaz Koridoru projesine 40 milyar dolardan fazla sermaye yatırıldığını ve tüm ortaklara büyük fayda sağlayacağını aktaran Aliyev, "2.6 trilyon onaylanmış doğalgaz rezervimiz var. Fakat bu rakamın daha da fazla olduğunu düşünüyorum. Biz Avrupa'ya daha fazla doğalgaz satmak istiyoruz. Avrupa bizim için en verimli bir pazar. Güney Gaz Koridoru, Avrupa'nın enerji haritasını yeniden kuran hattır. Bu projede tüm katılımcıların çıkar dengesi korunmuştur" diye konuştu.

    ERDOĞAN'IN MESAJI OKUNDU

    Törende, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu. Erdoğan, mesajında Türkiye ve Avrupa'nın diğer ülkelerine Azerbaycan gazını ulaştıracak TANAP'a ilk gazı verecek terminalin ve Güney Gaz Koridoru'nun açılışı münasebetiyle düzenlenen bu törenin hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

    Berat Albayrak
    © AA / Ali Atmaca
    Albayrak: TANAP 12 Haziran'da devreye giriyor
    Gerek Azerbaycan ile ikili, gerekse bölgesel iş birliği bakımından örnek bir proje olan TANAP'ın tamamlanmasının kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirten Erdoğan, mesajında şu ifadeleri kullandı:

    "Geçmişte başarıyla hayata geçirdiğimiz Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis Erzurum Boru hatları ve son olarak ulaştırma alanında Bakü-Tiflis-Kars demiryolundan sonra TANAP da bölgenin kaderinin değiştirecek işbirliğimizin bir başka meyvesidir. Birlikte attığımız adımlar bu tarihi projenin hızlı ve sorunsuz tamamlanmasında önemli rol oynamıştır. Bundan sonraki süreçte Avrupa'ya yeni bir kaynaktan gaz akışını mümkün kılacak Güney Gaz Koridoru'nun diğer projelerinin de zamanında tamamlanması önem taşıyor. Bugün TANAP'a ilk gazın verilmesinin ardından 12 Haziran'da Eskişehir'de büyük bir törenle hattın açılışını gerçekleştireceğiz. Bu tarihi ana şahitlik etmek üzere sizleri de Eskişehir'de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyacağız. TANAP'ın başta Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum."

    Konuşmaların ve mesajların okunmasının ardından Cumhurbaşkanı Aliyev'in vanasını açtığı Güney Gaz Koridoru ile Azerbaycan'ın en büyük doğalgaz yatağı olan Şahdeniz 2'den çıkarılacak doğalgazın Türkiye ve Avrupa'ya iletilmesi süreci başlatıldı.

    Etiketler:
    Güney Gaz Koridoru, TANAP, OPEC, Recep Tayyip Erdoğan, İlham Aliyev, Karadağ, Hırvatistan, Bosna Hersek, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan, ABD, İtalya, Türkiye, Bakü, Azerbaycan
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