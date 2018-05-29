Emekli ikramiyeleri bayram öncesi ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilerin maaş ve ikramiye ödemelerinin öne alındığını, emekli maaşı ile ikramiyelerin ayrı ayrı ödeneceğini açıkladı. Buna göre Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri ikramiyesini 7 Haziran'da, SSK emeklileri ise 8 Haziran'da alacak. Emeklilere 1000'er lira ödeme yapılacak.

A Haber kanalında konuşan Bakan Eroğlu şunları söyledi:

"SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlarımız, SGK'dan emekli aylığı almanın yanı sıra farklı ödemeleri alan hak sahiplerimiz de var. Onları da ilgilendiren çok önemli bir müjdeydi. 1000 TL'lik ikramiye ödememiz olacak. Haziranın ilk haftasında ödemeye yapacağımızı ifade etmiştik. 15-17 Haziran tarihleri arasında Ramazan Bayramımız. Bayram öncesinde vatandaşlarımızı daha da rahatlatmak adına, hem emekli maaşlarımızın ödemelerini hem ikramiyelerimiz de bir önceki hafta yapmaya karar verdik.

Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerimizin ikramiyelerini, 7 Haziran 2018'de ödeyeceğiz. SSK emeklilerimizin ikramiyelerini de 8 Haziran 2018 tarihinde ödeyeceğiz. Emekli Sandığı emeklilerimizin maaşları ayın 1'i ile 5'i arasında, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarımızı da 11-12-13 Haziran tarihlerinde ödemelerini gerçekleştirmiş olacağız."