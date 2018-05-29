Dolar yeniden yükselişe geçti

Güne 4.56 civarında başlayan dolar kuru, küresel değer kazancı ve artan küresel risklerle birlikte 4.6354'e kadar yükseldi.

© AA / Samuel Corum Şimşek'ten Londra paylaşımı: Yoğun bir çaba içindeyiz

Merkez Bankası'nın sadeleştirme kararıyla 4.60'lardan 4.55'e gerileyen dolar/TL, bu sabah güne 4.56 seviyelerinde başladıktan sonra öğle saatlerine doğru yönünü yukarı çevirdi.

Dünya'nın aktardığına göre, 4.6354 seviyesine kadar yükselen kur yüzde 0.8 artışla 4.6190 seviyesinde yer aldı. Erken saatlerde 5.31'de işlem gören euro 5.3550'ye kadar yükseldikten sonra 5.3350'de yer aldı.

Piyasada gözler Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve TCMB Başkanı Murat Çetinkaya'nın bugün Londra'da yatırımcılar ile yapacakları toplantılarda.