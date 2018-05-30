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    Nihat Zeybekci

    Zeybekci: Türk ekonomisi, Türk makro ekonomi değerlerinin hiçbirini yansıtmıyor

    © Fotoğraf : DHA
    Ekonomi
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    Ekonomi Bakanı Zeybekci, Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybını tekrar manipülasyon olarak niteledi ve "Bunun geçici olduğunu ve kabul edilebilir olmadığını hep söyledik" dedi. Bakan, ekonomideki düzenlemeler için yine 24 Haziran seçimi sonrasını işaret ederken "ürk ekonomisi, Türk makro ekonomi değerlerinin hiçbirini yansıtmıyor" dedi.

    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Denizli Valiliği'nin iftar programına katıldı. Burada ekonomiye dair değerlendirmelerde bulunan Zeybekci'nin ifadeleri şöyle:

    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
    © AA /
    Zeybekci: Kurdaki yükselişi kabul etmiyorum
    "Türk ekonomisi, Türk makro ekonomi değerlerinin hiçbirini yansıtmıyor. Ne büyümemizi, ne ihracatımızdaki yükselmeyi, ne turizm gelirlerimizdeki artışı, ne işsizlikteki düşüşü, ne de 2018 yılı birinci çeyreğindeki büyümeyi yansıtmıyor. Dolayısıyla Türkiye'nin kısa vadeli borçlarıyla ilgili de hiç bir mükellefiyetini yerini getirmekle ilgili rahatlığını da yansıtmıyor.

    (Dolardaki dalgalanma) Hep söyledik. Bu manipülasyondur. Bu manipülasyon sonucu oluşan bu yüksek dalgalı alan, spekülatörlerinde maalesef sevdiği bir fırsat. Bunun geçici olduğunu ve kabul edilebilir olmadığını hep söyledik. Bu önümüzdeki haftadan itibaren rahatlamanın olacağını söylerken de, yine TL'nin değerleri 4.80-4.90'lar civarındaydı. Bununla ilgili önlemlerimizin olduğunu da biliyorduk. Bunlar şuanda devreye girdi. Önümüzdeki günlerde büyük bir disiplinle de devam edecek. İnşallah o spekülatif yüksek dalgalı alan bitecek. Sonra da inşallah Haziran'dan itibaren daha yapısal, Türkiye'de sürdürülebilir, dengeli bir büyüme, ihracatımızdaki artış, turizm gelirlerindeki artış, bütçe disiplini ve mali disiplinden asla vazgeçmeden o dönemde ek tedbirlerimizle bunu kalıcı hale mutlaka getireceğiz."

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    Etiketler:
    Ekonomi Bakanlığı, Nihat Zeybekci, Türkiye
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