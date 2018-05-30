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    Mehmet Şimşek ve Murat Çetinkaya Londra'da

    Reuters: Şimşek ve Çetinkaya Londra'da yatırımcılara yeni faiz artırımı sinyali verdi

    © Fotoğraf: Twitter / Mehmet Şimşek
    Ekonomi
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    İngiltere'nin başkenti Londra'da yatırımcılarla buluşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sert söylemini yumuşatarak yeni bir faiz artırımı sinyali verdiği bildirildi.

    Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
    © AA / Samuel Corum
    Şimşek'ten Londra paylaşımı: Yoğun bir çaba içindeyiz
    Reuters ve Bloomberg'in haberlerine göre iki gün süren toplantılarda Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Çetinkaya, yatırımcılara enflasyonun yükselişi sürdüğü takdirde Merkez Bankası'nın yeniden müdahale edebileceği mesajını verdi. 

    'UZLAŞMACI BİR TUTUM TAKINDILAR'

    Şimşek ve Çetinkaya ile görüşen yatırımcılardan ikisi, içeriden toplantı izlenimlerini Reuters muhabirleri Karin Strohecker ve Claire Milhench ile paylaştı. İsmini vermek istemeyen iki kaynak, Şimşek ve Çetinkaya'nın 'uzlaşmacı' bir tutum takındığını, görüşmelerin son derece sakin geçtiğini aktardı. Yatırımcılardan biri "Verilen mesaj, geçen hafta Erdoğan'dan işittiklerimizden farklıydı" diye konuştu.

    'BAK MEHMET, TL'Yİ TEKRAR KONTROL ALTINA ALMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAP'

    Yatırımcı, "Bu kararların hepsine Erdoğan'ın ya doğrudan ya da 'bak Mehmet, TL'yi tekrar kontrol altına almak için ne gerekiyorsa yap' diyerek onay verdiğine inanmamız gerekiyor" ifadesini kullandı.

    'SON SÖZÜN ERDOĞAN'DA OLDUĞUNU DÜŞÜNMEMEK ELDE DEĞİL'

    "Ekonomiye ilişkin kararlarda son sözü verenin Erdoğan olduğunu düşünmemek elde değil" diyen yatırımcı, lirayı kontrol altına almak için Şimşek'e gerekeni yapmasını söyleyenin de Erdoğan olduğu yorumunu yaptı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Londra'da Bloomberg'te Guy Johnson'ın sorularını yanıtladı.
    © AA /
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    'SEÇİM MODUNDA MESAJLARDI'

    Reuters'a konuşan kaynaklara göre, Şimşek ve Çetinkaya Erdoğan'ın faiz ilgili açıklamalarını seçim atmosferinde yaptığına dikkat çekerek, o dönem 'seçim modunda' verilmiş mesajlar olarak niteledi.

    'ERDOĞAN'IN FAİZ SÖYLEMİNİ YUMUŞATTILAR'

    Mehmet Şimşek ve Murat Çetinkaya, Erdoğan'ın sert 'faiz' söylemini yumuşatarak Merkez Bankası'nın, lirayı korumak adına müdahale etme özgürlüğüne sahip olduğunu vurguladı.

    Bloomberg'ün konuştuğu ismini vermeyen iki yatırımcı ise, Türk yetkililerin 4 Haziran'da yayınlanacak mayıs enflasyon verilerine göre faiz konusunda adım atacaklarına ilişkin sözlerini aktardı. Haberde toplantıların ardından liranın dolar karşısında yüzde 0.9 artış gösterdiği vurgulandı.

    Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Ümit Bektaş
    Reuters: Erdoğan'ı faiz artırımına Yıldırım ikna etti
    Bloomberg'e konuşan Erdoğan, 24 Haziran seçimleri sonrası para politikasına daha fazla müdahil olacağını söylemiş, dolar/TL'nin 4.92'yi geçen hızlı yükselişi de Erdoğan'ın Merkez Bankası'nın bağımsızlığıyla ilgili kaygı yaratan bu sözlerine bağlanmıştı. Merkez Bankası daha sonra 300 puanlık faiz artışı yaparak doları geriletmişti. Pazartesi günü de para politikasında sadeleşme hamlesi geldi.

    FT: ERDOĞAN KAZANIRSA TCMB YİNE SORGULANIR

    Financial Times (FT) gazetesi de, ikilinin üst düzey Londra ziyaretini sayfalarına taşıdı. FT'nin haberine göre, lira dengesini yeniden kazanmış olsa da yatırımcılar, atılan adımların arkasında seçimlere kadar lirayı kontrol altında tutma amacı olabileceğinden şüpheleniyor:

    "24 Haziran milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Erdoğan seçilirse, seçimlerden sonra Merkez Bankası'nın bağımsızlığı yeniden sorgulanabilir."

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    Etiketler:
    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Reuters, Bloomberg, Financial Times, Murat Çetinkaya, Mehmet Şimşek, Recep Tayyip Erdoğan, Londra, Türkiye
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