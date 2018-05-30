Moody's, Türkiye'nin büyüme beklentisini düşürdü

© REUTERS / Brendan McDermid/File Photo Moody's'ten Türkiye yorumu: Biraz endişeliyiz

Moody’s 2018 yılı için ekonomik büyüme tahmini güncellerken gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki büyüme hızının yükselen borçlanma maliyetleri ve sıkı kredi koşulları sebebiyle sınırlı kalacağını öngördü. Buna göre Türkiye'nin 2018'de öngörülen yüzde 4'lük büyümesi yüzde 2.5'e düştü.

Business HT'nin aktardığına göre Moody’s’in gelişmekte olan ülkeler büyüme beklentisi 2018 ve 2019 için yüzde 5.2 olarak belirlendi. G-20 ülkeleri büyüme beklentisi 2018 için yüzde 3.3; 2019 için yüzde 3.2 olarak, gelişmiş ülkeler büyüme beklentisi ise 2018 için yüzde 2.3; 2019 için yüzde 2 olarak açıklandı.

Moody’s 2018 için tahminlerini düşürdüğü ülkelerden Arjantin’de yüzde 1.5, Kanada’da yüzde 2, Hindistan’da ise yüzde 7.3 büyüme bekliyor. Moody’s 2018 için Güney Afrika büyüme tahminini yüzde 1.6’ya, Avustralya’yı ise yüzde 2.9’a yükseltti.

Moody’s Yönetici Direktörlerinden Elena Duggar "ABD ve bazı gelişen ülkelerdeki şirket bilançolarında artan borçluluk endişe kaynağı. Yüksek özel sektör borçluluğu reel sektörün makroekonomik ve finansal şoklarını artırıyor" diye konuştu.