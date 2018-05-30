Şimşek'ten Londra'da piyasalara 4 mesaj

Twitter hesabından temasları değerlendiren Şimşek, "Londra'daki temaslarımız çok verimli geçti. Yatırımcı ilgisi büyük. Mesajlarımız: Politika setimizi güçlendirdik. Ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı. Enflasyon & cari açık ile mücadele en önemli öncelik. Seçim sonrası yapısal reformları daha da hızlandıracağız…" ifadelerini kullandı.
#Londra’daki temaslarımız çok verimli geçti. Yatırımcı ilgisi büyük.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) 30 Mayıs 2018
Mesajlarımız:
— Politika setimizi güçlendirdik
— Ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı
— Enflasyon & cari açık ile mücadele en önemli öncelik,
— Seçim sonrası yapısal reformları daha da hızlandıracağız…
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