Şimşek'ten Londra'da piyasalara 4 mesaj

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya ile birlikte Londra'da yatırımcılarla buluşan Ekonomi Bakanı Mehmet Şimşek, "Londra’daki temaslarımız çok verimli geçti. Yatırımcı ilgisi büyük" dedi. Şimşek, piyasalara 4 mesaj verdiklerini belirtti.

Şimşek, Londra'da yatırımcılarala gerçekleştirdikleri toplantının verimli geçtiğini söyledi.

Twitter hesabından temasları değerlendiren Şimşek, "Londra'daki temaslarımız çok verimli geçti. Yatırımcı ilgisi büyük. Mesajlarımız: Politika setimizi güçlendirdik. Ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı. Enflasyon & cari açık ile mücadele en önemli öncelik. Seçim sonrası yapısal reformları daha da hızlandıracağız…" ifadelerini kullandı.

#Londra’daki temaslarımız çok verimli geçti. Yatırımcı ilgisi büyük.



Mesajlarımız:

— Politika setimizi güçlendirdik

— Ekonomide yeniden dengelenme süreci başladı

— Enflasyon & cari açık ile mücadele en önemli öncelik,

— Seçim sonrası yapısal reformları daha da hızlandıracağız… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) 30 Mayıs 2018

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