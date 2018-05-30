Dolar 4.45'e geriledi

Düşüş eğilimini sürdüren dolar kuru ekonomistlerin kritik gördüğü 4.50 seviyesinin altına indi. Kur, günün ikinci yarısında ABD büyüme rakamının beklentilerin altında gelmesi ile 4.45 seviyesinin altını gördü.

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) adımları sonrası olumlu havanın devam ettiği dolar/TL gücünü koruyor.

Dün 4.54 seviyelerine kadar gerileyen dolar kuru, bu sabah 4.53 seviyelerinde güne başladıktan sonra 4.50 seviyesinin altına geriledi.

Günün ilk yarısında 4.53 seviyesine kadar gerileyen kurda öğleden sonra düşüş hızlandı. Kur ABD verisi açıklanması sonrası 4.4478 seviyesine kadar çekildi. Euro/TL ise dolara paralel 5.1780 seviyesini gördü.

Analistler, 4.50'nin altında kalması halinde kurda düşüşün hızlanabileceğini ve 4.40, ardından 4.30 seviyelerinin hedefleneceğini öngörüyor.