Dolar 4.45'e geriledi

Dün 4.54 seviyelerine kadar gerileyen dolar kuru, bu sabah 4.53 seviyelerinde güne başladıktan sonra 4.50 seviyesinin altına geriledi.
Günün ilk yarısında 4.53 seviyesine kadar gerileyen kurda öğleden sonra düşüş hızlandı. Kur ABD verisi açıklanması sonrası 4.4478 seviyesine kadar çekildi. Euro/TL ise dolara paralel 5.1780 seviyesini gördü.
Analistler, 4.50'nin altında kalması halinde kurda düşüşün hızlanabileceğini ve 4.40, ardından 4.30 seviyelerinin hedefleneceğini öngörüyor.
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