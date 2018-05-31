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    Nihat Zeybekci

    Zeybekci: 2018 Haziran'da yüzde 7.5 civarında büyüme gelecek

    © AA /
    Ekonomi
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    Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, "2018 Haziran'da yüzde 7.5 civarında bir büyüme rakamı gelecek ve 2018 yılında 169 milyar dolarlık ihracat rakamı ve hedefimizi 172-173 olarak tekrar revize edeceğiz Haziran sonuna doğru. Onun da üzerine çıkmayı başaracağız" dedi.

    OECD merkezi
    © AFP 2018 / ERIC PIERMONT
    Moody's'in ardından OECD de Türkiye'nin büyüme tahminini düşürdü
    Zeybekci, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen iftar programındaki konuşmasında özetle şunları söyledi:

    "15 Temmuz ihanetine rağmen 2016'nın son çeyreğinden itibaren üst üste destansı şekilde rekorlar kırarak büyüyen bir Türkiye'yiz. 2017'de yüzde 7.4'lük bir büyümeyi gerçekleştirmiş ve bu büyümeyi de özel sektör yatırımları, üretim ve ihracata dayalı gerçekleştirmişiz. Bu ay, Mayıs dahil olmak üzere, 20 aydan beri ihracatını kesintisiz şekilde artıran, gelecekte de artırmaya devam edecek bir Türkiye'yiz.  Bütçe açığı geçen sene yüzde 1.5'la Avrupa'nın tamamından daha iyi durumda bir Türkiye. 2018 Haziran'da yüzde 7.5 civarında bir büyüme rakamı gelecek ve 2018 yılında 169 milyar dolarlık ihracat rakamı ve hedefimizi 172-173 olarak tekrar revize edeceğiz Haziran sonuna doğru, onunda üzerine çıkmayı başaracağız.

    'EN AZ GÜVENİLEN KURUM TBMM'YDİ'

    Ülkede siyaset olmazsa bilin ki hiçbir şey çözülmez. Yıllarca siyaseti ülkede en az güvenilen kurum yerine koymaya çalıştılar. Bilerek yaptılar bunu, en az güvenilen kurum TBMM, en az güvenilen kişi siyasetçiydi. Türkiye bu milletin feraseti, cesareti ile hepsini tek tek aldı, geçti. Geçen sene bugünlerde 16 Nisan'da demokrasimizin belki en önemli devrimlerinden biri gerçekleşti. Türkiye bir hastalıktan kurtuldu, koalisyon diye bir hastalığı Türkiye tamamen ortadan kaldırdı.

    'SİYASET 'ÇAMUR AT İZİ KALSIN' MANTIĞINDAN DA ÇIKIYOR'

    Nihat Zeybekci
    © Fotoğraf : DHA
    Zeybekci: Türk ekonomisi, Türk makro ekonomi değerlerinin hiçbirini yansıtmıyor
    16 Nisan'dan sonra gelen 24 Haziran seçimleri ile bu biraz daha oturacak yerine, sonraki dönemde de devam edecek. Türkiye'de artık yüzde 50 artı 1'i almak zorundasınız. Siyaset sadece çamur atmak, iftira atmak, 'Çamur at izi kalsın' mantığından da çıkıyor. İktidar ve muhalefet iki güçlü kanat gibi 'Mevzu bahis vatansa gerisi teferruattır' diyebilen bir anlayışla siyaset yapacaklar."

    'YURTDIŞINA KAÇMIŞ BİR GAZETECİ BOZUNTUSU…'

    Spekülatör kelimesi hakkında değerlendirmelerde bulunan Zeybekci, şunları söyledi:

    "Spekülatör Latinceden gelen bir kelime. Roma İmparatorluğu döneminde, karşı ordunun içine Roma Ordusu ajan gönderir, Roma Ordusu'nun ne kadar muhteşem, askerlerinin, silahlarının ne kadar çok olduğu ile ilgili spekülasyon yapar karşı tarafın moralini bozarmış. Türkiye ile ilgili rakamlar ortada.

    Yurtdışına kaçmış olan bir gazeteci bozuntusu Türkiye'de kurla ilgili hükümet ya da iktidar ya da seçimlerle ilgili bağlantı kurmaya çalışıyor. Hiç boşuna heveslenme, senin salyaların akacak, hevesin de kursağında kalacak. Türkiye ekonomisi o kadar muhteşem, büyük ve derinliği olan bir ekonomi haline geldi ki, bu, bir zamanlar bilinmeyen suda kopan fırtınalardan sallanan ekonomi değil artık."

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    Etiketler:
    Ekonomi Bakanlığı, Nihat Zeybekci, Türkiye
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