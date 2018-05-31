Dolar/TL, güne 4.50'nin altından başladı

Dolar bu sabah 4.47 seviyelerinde bulunurken, euro da 5.22 liradan el değiştiriyor.

Dünya gazetesinin aktardığına göre Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya’nın Londra’da portföy yöneticilerine verdikleri güven mesajı, rekora koşan doları yolundan çevirdi. İtalya'daki siyasi kriz küresel finans piyasalarında baskı yaratırken, içeride Moody’s’in Türkiye’nin büyüme tahminini düşürmesi haberi Londra’dan gelen mesajların gölgesinde kaldı. TL bu sefer kazandığı değer ile pozitif ayrıştı.

90 portföy yöneticisi ile görüştükten sonra gece geç saatlerde tweet atarak “Nihayet ayrıştık” diyen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek dün de Twitter üzerinden açıklama yapmaya devam etti. Şimşek, Londra'daki yatırımcılarla görüşmelerinin verimli geçtiğini, yatırımcıların büyük ilgi gösterdiğini söyledi.

Bu açıklamalar sonrası dolar/TL 4.45’in altına kadar geriledi. Euro/TL ise 5.18’in altına çekildi.

Bugün ise dolarda sakin bir seyir izleniyor. Kur ilk işlemlerde 4.47 seviyelerinde hareket ediyor. Euro/TL de 5.22 liradan el değiştiriyor.