Uber halka arz edilecek

Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, CNBC'ye yaptığı açıklamada, "2019'da IPO için her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorum. Birçok şey olabilir ancak makul korumalarımız da var. Bu yüzden iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum" dedi.

© REUTERS / Simon Dawson/File Photo İstanbul'da Uber şoförleri ve yolcularına rekor ceza

Khosrowshahi, şirketin profilinin iyi bir pozisyonda olduğuna dikkati çekerek, kâr marjının daha iyiye gitmesinin beklendiğini ifade etti.

Uber'den CNBC'ye yapılan açıklamada, bu yılın ilk çeyreğinde şirketin gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artarak 2.5 milyar dolara ulaştığı kaydedildi.

Ancak açıklamada, bu senenin ilk çeyreğinde şirketin 577 milyon dolar zarar ettiği bilgisine de yer verildi.

Ayrıca Bloomberg'de yer alan habere göre, dünyanın en zengin 4. kişisi konumunda bulunan ve 83.4 milyar dolar serveti olan ABD'li milyarder yatırımcı Warren Buffett'ın bu yılın başında Uber'e 3 milyar dolarlık yatırım yapmayı planladığı ancak anlaşmanın gerçekleşmediği bildirildi.