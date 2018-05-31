Ağbal: Emeklilere ikramiyenin bütçeye etkisi 22.3 milyar lira

Bloomberg HT'nin canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ağbal'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:
- 65 yaş aylığının 500 liraya çıkarılması düzenlemesini yaptık. Bunun 1.6 milyarlık gider artışı etkisi olacak. Yine emeklilerimize ikramiye düzenlemesi yaptık, 22.3 milyar lira etkisi olacak.© Sputnik / Alexey Malgavko
- Yapmış olduğumuz düzenleme çok açık ve net. Emeklilerimize her iki dini bayramda 1000 lira ikramiye ödeyeceğiz. Bu kalıcı bir düzenleme, önümüzdeki yıllarda da devam edecek. 16 yıldır bu ülkede AK Parti bütçe yaptı ve uyguladı. Bütçe performansında atılması gereken adımları atmaktan kaçınmadık. 2018 yılında bizim bütçede ortaya koyduğumuz bir bütçe açığı hedefi var, 67 milyar lira. Bu açığın yıl sonu bu seviyelerde kapanacağına inanıyoruz.
- Ekonomi ve maliye politikaları uyum içinde olacak şu anki koşullarda maliye politikasının her manada para politikasına destek vermesi lazım, daha sıkı duruş oluşturmak gerekiyor, bu konuda sıkıntı yok. Önümüzdeki dönemde de vergi ayarlamaları bakımından enflasyonist baskılara neden olmayacak kamu maliyesi çerçevesi oluşturulacak.
- Son iki torba kanun ile 218 yılında bütçe açığında meydana gelen yukarı yönlü riskleri telafi edecek çok önemli iki destek mekanizması öne çıktı, yaklaşık 40-45 milyar TL geliri buradan bekliyoruz.
- Kurumlar vergisinde yaptığımız 2 puanlık artışı her an geri alabiliriz.
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