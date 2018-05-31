Ağbal: Emeklilere ikramiyenin bütçeye etkisi 22.3 milyar lira

Maliye Bakanı Naci Ağbal, hükümetin seçim öncesi yaptığı emeklilere ikramiye düzenlemesinin bütçeye 22.3 milyar lira etkisi olacağını söyledi. Ağbal'ın aktardığına göre hükümetin yıl sonu bütçe açığı hedefi de 67 milyar lira.