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    Naci Ağbal

    Ağbal: Emeklilere ikramiyenin bütçeye etkisi 22.3 milyar lira

    © AA /
    Ekonomi
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    Maliye Bakanı Naci Ağbal, hükümetin seçim öncesi yaptığı emeklilere ikramiye düzenlemesinin bütçeye 22.3 milyar lira etkisi olacağını söyledi. Ağbal'ın aktardığına göre hükümetin yıl sonu bütçe açığı hedefi de 67 milyar lira.

    Bloomberg HT'nin canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Ağbal'ın açıklamasından satırbaşları şöyle:

    • Benzin-Akaryakıt
      © Sputnik / Alexey Malgavko
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      65 yaş aylığının 500 liraya çıkarılması düzenlemesini yaptık. Bunun 1.6 milyarlık gider artışı etkisi olacak. Yine emeklilerimize ikramiye düzenlemesi yaptık, 22.3 milyar lira etkisi olacak. 
    • Yapmış olduğumuz düzenleme çok açık ve net. Emeklilerimize her iki dini bayramda 1000 lira ikramiye ödeyeceğiz. Bu kalıcı bir düzenleme, önümüzdeki yıllarda da devam edecek. 16 yıldır bu ülkede AK Parti bütçe yaptı ve uyguladı. Bütçe performansında atılması gereken adımları atmaktan kaçınmadık. 2018 yılında bizim bütçede ortaya koyduğumuz bir bütçe açığı hedefi var, 67 milyar lira. Bu açığın yıl sonu bu seviyelerde kapanacağına inanıyoruz.
    • Naci Ağbal
      © AA /
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      Son yıllarda harcama artışı doğuran bazı kararlar nedeniyle birtakım kaygılar ifade ediliyor ama hala kamu maliyesi ekonominin en sağlam göstergelerinden biri yine bütçe açığı seviyesi. Bu yüzde 1'ler seviyesinde devam edecek. 2018 başında 2018 bütçesini dengelemek için bütçe açığında meydana gelecek artışları karşılamak için düzenlemeler yaptık, vergi düzenlemeleri yaptık. 
    • Ekonomi ve maliye politikaları uyum içinde olacak şu anki koşullarda maliye politikasının her manada para politikasına destek vermesi lazım, daha sıkı duruş oluşturmak gerekiyor, bu konuda sıkıntı yok. Önümüzdeki dönemde de vergi ayarlamaları bakımından enflasyonist baskılara neden olmayacak kamu maliyesi çerçevesi oluşturulacak.
    • Son iki torba kanun ile 218 yılında bütçe açığında meydana gelen yukarı yönlü riskleri telafi edecek çok önemli iki destek mekanizması öne çıktı, yaklaşık 40-45 milyar TL geliri buradan bekliyoruz.
    • Kurumlar vergisinde yaptığımız 2 puanlık artışı her an geri alabiliriz.

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    Etiketler:
    Maliye Bakanlığı, Naci Ağbal, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
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