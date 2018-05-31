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    HDP ekonomi bildirgesini açıkladı

    HDP ekonomik vaatlerini açıkladı

    © AA / Andaç Hongur
    Ekonomi
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    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (480)
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    24 Haziran seçimi için hazırlanan ekonomi bildirgesini açıklayan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, asgari ücretin vergiden muaf net 3 bin lira olacağını, tüm kamu çalışanlarına bin lira zam verileceğini, tarım desteklerinin yüzde 100 artırılacağını, en düşük emekli gelirinin 3 bin lira yapılacağını söyledi.

    HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Ekonomiden Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan ve İstanbul milletvekili adayı Erol Katırcıoğlu'nun katılımıyla düzenlediği basın toplantısında, HDP'nin 24 Haziran seçimi için hazırlanan ekonomi bildirgesini açıkladı.

    Selahattin Demirtaş
    © AFP 2018 / OZAN KÖSE
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    Temelli, Türkiye'de demokrasi yolunu açmanın, iktisadi adaletsizliğin ve yaşanan adaletsizliğin ortadan kalkması için güçlü bir adım olacağını söyledi. Önce 2 yıllık geçiş programıyla hızla iyileştirme ve 5 yıla yayılan iktisadi düzenleme planı hazırladıklarını anlatan Temelli, hedeflerini 'Hakça Dağıtım Programı', 'Sosyal Haklar Programı' ve 'Borçsuz Yaşam Programı'yla hayata geçireceklerini dile getirdi.

    Temelli, 'Hakça Dağıtım Programı' kapsamında asgari ücretin vergiden muaf net 3 bin lira olacağını, tüm kamu çalışanlarına bin lira zam verileceğini, tarım desteklerinin yüzde 100 artırılacağını, en düşük emekli gelirinin 3 bin lira yapılacağını ifade etti.

    'HER MAHALLEYE 1 KREŞ, SIĞINMA EVLERİNDEKİ KADINLARA 1000 LİRA'

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    Temelli, "Sosyal Haklar Programı" kapsamında gençlere her ay 500 lira yüklenen "Genç Kart" verileceğini, tüm vatandaşlara nitelikli ve ücretsiz temel kamu hizmetlerinin sunulmasının sağlanacağını, her mahalleye 1 kreş açılacağını, sığınma evlerindeki kadınlara bin lira ödeneceğini, yüzde 40 ve üzeri engellilere bin lira maaş bağlanacağını ve "Borçsuz Yaşam Programı" kapsamında tüketici kredisi ve kredi kartı borçlarının faizlerinin silinerek, uzun vadeli yapılandırılacağını söyledi.

    Temelli, vaatlerin yapılabilirliğini ortaya koyduklarını ifade ederek, şöyle devam etti:

    'VERGİ ADALETİ YOKSA HİÇBİR ALANDA ADALETİ TESİS EDEMEZSİNİZ'

    Rusya tarım
    © Sputnik / Vitaliy Timkiv
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    "Vergi adaleti bizim önceliğimiz. Bir ülkede vergi adaleti yoksa o ülkede hiçbir alanda adaleti tesis edemezsiniz. Toplumu bir arada tutan vatandaşlık ilişkisiyse, vatandaşın aidiyetini vergi bağı sağlar. Kamu hizmetlerinin finansmanında borçlanma değil, vergileme esas olacak. Vergilemeyi esas alarak programımızı hazırladık. Çok kazanandan çok, az kazanandan az… Adaleti sağlamak istiyorsanız vergi sisteminizi bu esasa dayandırmak zorundasınız. AKP döneminde sermaye geliri elde edenler adaletli bir biçimde vergilendirilmediği için servetin yüzde 60'ı, nüfusun yüzde 1'inde. Servete duyarlı bir vergileme sistemine bu ülke acil ihtiyaç duyuyor ve biz bunu hayata geçireceğiz. ÖTV ve KDV'nin toplam vergi sistemi içindeki payını düşüreceğiz, gelir vergisi, kurumlar vergisi gibi vergilerin payını artıracağız."

    Kamu kaynaklarının kullanılmasında israfa son vereceklerini iddia eden Temelli, "Cumhurbaşkanlığı bütçesi devasa boyutlara ulaşmış bir bütçedir. Selahattin Bey kusurumuza bakmasın, bu bütçeyi olabildiğince sembolik hale getireceğiz. Zaten kendisi de sarayda yaşamayacağı için mütevazı bir bütçeyle idare edeceğini düşünüyoruz" dedi.

    Temelli, 3 programın 416 milyar lira bütçe maliyeti olduğu ve programlar kapsamında 5 yılda 5 milyonu aşkın kişiye istihdam yaratılacağını kaydetti.

    KOBİ'lere, çifçilere, esnafa destek verileceğini anlatan Temelli, "Türkiye'nin savunma bütçesi muhakkak olacak ama savaş konsepti içinde bir bütçe ve güvenlikçi politikalar, harcamalar olmamalıdır" dedi.

    Konu:
    Türkiye erken seçime gidiyor (480)

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    Etiketler:
    HDP, Erol Katırcıoğlu, Selahattin Demirtaş, Garo Paylan, Sezai Temelli, Türkiye
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