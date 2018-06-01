Dolar, haftanın son gününde 4.50 TL'nin üzerinde

Dolar/TL yeni ayın ilk gününde 4.53 liradan işlem görürken, euro da 5.29 seviyelerine kadar yükseldi.

Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya’nın Londra’da yatırımcılarla yapılan görüşmede güven verici açıklamalarda bulunmasının ardından 4.45’in altını gören dolar/TL, dün yeniden kritik seviyenin üzerine çıkara 4.54’e kadar yükseldi.

Kur haziran ayının ilk, haftanın son gününde 4.5340 seviyesinden başladı. Dünü 5.26'dan kapatan euro ise İspanya ve İtalya'daki gelişmeler öncesinde yükselişe geçerek 5.2960 liradan seyrediyor.