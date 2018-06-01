Döviz kuru arttı, THY zam yaptı

Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre, döviz kurlarındaki artışa beraber Türk Lirası'nın değersizleşmesinin ardından THY filosundaki yerli ve yabancı pilotların işten ayrılışları artırdı.
BOY LİMİTİ DÜŞÜRÜLDÜ
PİLOT MAAŞI 32.000 TL
Ayrıca kur artışıyla pilotlarını kaptırmak istemeyen şirkette, Hava İş Sendikası ile THY arasında imzalanan protokole göre pilotlara yüzde 20, diğer çalışanlara ise yüzde 10 oranında zam yapıldı.
Kabin amirlerine de aylık brüt 750 TL Kabin Amirliği Primi verilmesine ilişkin protokol imzalandı. Dar gövdede uçan bir kaptan pilotun yaklaşık 27.000 TL olan maaşı yapılan zamla beraber 32.000 TL’yi geçti.
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