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    Türk Hava Yolları (THY) / Boeing 737-800

    Döviz kuru arttı, THY zam yaptı

    © REUTERS / Murad Sezer
    Ekonomi
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    Türk Hava Yolları kur artınca pilotta boy sınırını kısaltıp maaşlara yüzde 20 zam yaptı. Hava İş Sendikası ile THY arasında imzalanan protokole göre de diğer çalışanlara ise yüzde 10 oranında zam yapıldı.

    Habertürk'ten Gökhan Artan'ın haberine göre, döviz kurlarındaki artışa beraber Türk Lirası'nın değersizleşmesinin ardından THY filosundaki yerli ve yabancı pilotların işten ayrılışları artırdı. 

    BOY LİMİTİ DÜŞÜRÜLDÜ

    Pilots in the cockpit of an Airbus A320 at Cengkareng airport in Jakarta. File photo
    © AFP 2018 / ADEK BERRY
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    Daha çok pilot aday adayının başvurması adına artık lisans dışında önlisans mezunlarını kabul etmeye başlayan THY, boy limitlerine takıldığı için başvuramayanlara da kapılarını açtı. THY Havacılık Akademisi başvurularındaki boy limitleri aşağıya çekildi. Erkek adaylar için boy 1 metre 65 santim, kadınlarda ise 1 metre 60 santimden kısa olmaması şartı 1 metre 57 santime indirildi. 

    PİLOT MAAŞI 32.000 TL

    Ayrıca kur artışıyla pilotlarını kaptırmak istemeyen şirkette, Hava İş Sendikası ile THY arasında imzalanan protokole göre pilotlara yüzde 20, diğer çalışanlara ise yüzde 10 oranında zam yapıldı. 

    Kabin amirlerine de aylık brüt 750 TL Kabin Amirliği Primi verilmesine ilişkin protokol imzalandı. Dar gövdede uçan bir kaptan pilotun yaklaşık 27.000 TL olan maaşı yapılan zamla beraber 32.000 TL’yi geçti.

    Etiketler:
    Zam, Maaş, Pilot, Hava İş Senikası, Türk Hava Yolları (THY), Türkiye
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