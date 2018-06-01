Ertem: Enflasyon yüksek gelirse Merkez Bankası karşılığını verecektir

Merkez Bankası'nın son adımlarla elinin rahatladığını belirten Ertem, "Kur riski ve volatiliteden firmalarımızı korumak için bundan sonra da adımlar atılacaktır." dedi.
Ertem, TRT Haber'de ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulundu:
- Enflasyonun beklentiler doğrultusunda geleceğini düşünüyorum, yüksek gelirse MB karşılığını verecektir.© Sputnik /
- Yatırımcılar, ipliği pazara çıkmış uluslararası kredi kuruluşlarına itibar etmiyor.
- Önümüzde yapılması gereken ev ödemleri var, AB ile Gümrük Birliği'nin güncellenmesi gerekiyor, seçimlerden sonraki temel konulardan biri bu olacak.
- Ekonomi ve kur konusunda yapılan saldırılar tamamen maksatlı, bu tür dönemlerde ekonomi yönetiminin zamanında kararları alması gerekiyor.
- Maliye ve para politikası uyumunun en üst düzeyde olması gerekiyor.
- Maliye politikası tarafından hem enflasyon beklentisi, hem bütçe açığı, hem de kamu borcu açısından bir sorunumuz yok, bu daha da düzelerek gidecek.
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