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    Rusya pazarında Türk meyve ve sebzeleri

    Yaş meyve sebze ihracatına Rusya dopingi

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    Ekonomi
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    Türkiye'den Rusya'ya bu yılın ilk 4 ayında yapılan yaş meyve sebze ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre 202 milyon dolara, genel yaş meyve sebze ihracatı ise 794 milyon dolara çıktı.

    Rusya ile sorunların çözülmesi, Avrupa pazarlarında Türk ürünlerine karşı duyulan güven ve beğeninin yanı sıra ulaşılan yeni pazarlar, ülke geneli yaş meyve sebze ihracatının yılın ilk dört ayında geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 160 milyon dolar artmasını sağladı.

    Meyve-sebze pazarı
    © Flickr / Bart Koop-Henzen
    Trabzon, Rusya'ya yaş meyve ve sebze ihracatında lider
    Uludağ İhracatçı Birlikleri'nden alınan bilgiye göre, Türkiye'nin 2018 ocak-nisan dönemindeki yaş meyve sebze ihracatı geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 25 artışla 635 milyon dolardan 794 milyon dolara ulaştı, miktar olarak ise yüzde 17 yükselişle 1 milyon 557 bin ton oldu.

    Aynı dönemde Rusya'ya yapılan dış satım, yüzde 125 artarak 90 milyon dolardan 202 milyon dolara, miktar olarak da yüzde 91 yükselerek 315 bin tona çıktı.

    Türkiye geneli ihracat artışının (159 milyon dolar) yüzde 70'inin Rusya'ya yönelik dış satım artışından (112 milyon dolar) gelmesi yaş meyve sebze ihracatçısının yüzünü güldürdü.

    'İHRACATÇI RUSYA SORUNUNDAN BÜYÜK DERS ÇIKARDI'

    Yaş üzüm
    © AA / Zekeriya Güneş
    Yaş üzümde Rusya'ya ihracat başlıyor
    Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) Başkan Yardımcısı Senih Yazgan, "Geçen yıl bu dönemde 635 milyon dolar civarında olan ihracat rakamının bu yıl itibarıyla 800 milyon dolara yaklaştığını görüyoruz. Yani yaklaşık 160 milyon dolarlık artı değer var" diye konuştu.

    Yazgan, UYMSİB ihracatında da yüzde 40'lara varan bir artışın olduğunu ve 25 milyon doların geçildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

    "Bu, ülkemiz adına son derece sevindirici. İhracatçı, yaşadığı Rusya sorunundan büyük bir ders çıkardı. Bu anlamda kendisini yeni pazarlara yönlendirdi. Bu yeni pazarların getirdiği bir artı değer de var. Rusya ile sorunun çözülmüş olmasının getirdiği bir artı değer var. Avrupa marketlerinde de Türk ürünlerine karşı var olan beğeni devam ediyor. Avrupa pazarları, Rusya pazarı ve yeni pazarlar, bu artışta önemli bir etki oluşturdu."

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    Etiketler:
    ihracat, sebze, meyve, Avrupa, Rusya, Türkiye
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