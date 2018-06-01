Kayıt
16:30 01 Haziran 2018
Ankara+ 23°C
İstanbul+ 25°C
Canlı Yayın
    Arama
    Mail.ru Group

    Turkcell ve Rusya'nın internet devi Mail.ru'dan dijital iş birliği

    © AA /
    Ekonomi
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Dünyanın ilk dijital operatörü Turkcell ile Rusya'nın öncü ve yenilikçi internet şirketi Mail.ru Grubu, dijital hizmetlerini dünya çapında genişletmek amacıyla iş birliği görüşmelerine başladı.

    Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Turkcell Grubu ve Turkcell iştiraki Lifecell Ventures ile Rusya merkezli Mail.ru Grubu, sosyal medya ve e-posta çözümleri başta olmak üzere farklı internet hizmetleri alanlarında iş birliği olasılıklarını değerlendiriyor.

    Rus Mail.ru şirketi, Türkiye pazarına girebilir
    © Fotoğraf : www.vedomosti.ru
    Rus Mail.ru şirketi, Türkiye pazarına girebilir
    Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, Mail.ru Grubu ile görüşmelere büyük bir heyecanla başladıklarını belirterek, görüşmelerin dijital hizmetleri tüm dünyaya genişletmenin bir adımı olacağını ifade etti.

    Müşteri için en iyi alternatifler olacağını düşündükleri dijital çözümleri, yerel ihtiyaçlara göre özelleştirme konusunda deneyimli olduklarını vurgulayan Terzioğlu, "Bu deneyimlerimizi stratejik ortağımızla da paylaşacağız. Böylece bölgemizin en önemli oyuncularından biri olmayı, hizmetlerimizi dünyaya ihraç etmeyi ve yeni bir rekabet alanı yaratmayı amaçlıyoruz" dedi.

    Mail.ru Grup Üst Yöneticisi Boris Dobrodeyev de, "Dünyanın önde gelen telekomünikasyon şirketlerinden ve dijital dönüşümün öncülerinden Turkcell ile başarılı bir stratejik ortaklık kuracağımızdan eminiz. E-posta çözümlerimiz Turkcell'in dijital hizmet ekosistemini daha da geliştirebilir. Ayrıca sosyal ağlarımızın da Türkiye'de büyük bir potansiyeli olduğunu düşünüyor, Turkcell gibi güçlü bir yerel ortak sayesinde Türkiye pazarında büyük bir sosyal medya platformuna dönüşebileceğine inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

    İlgili konular:

    ‘RFPİ’nin Türk ortakları, Yandex’e yatırım yapmayı düşünüyor’
    Rus Alfa'dan Turkcell'e milyar dolarlık teklif
    Etiketler:
    e-posta, internet, Mail.Ru, Turkcell, Boris Dobrodeyev, Kaan Terzioğlu, Türkiye, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Nikaragua İnsan Hakları Merkezi (CENIDH) bir dizi kentte hükümet karşıtları ve yanlıları arasında çarşamba ve dün sabah saatlerinde yaşanan çatışmalarda en az 16 kişinin öldüğünü, 88 kişinin de yaralandığını duyurdu. Bu, Devlet Başkanı Daniel Ortega ve iktidardaki partisi Sandinista Ulusal Özgürleşme Cephesi'ne yönelik eylem dalgasının başladığı nisan başından bu yana yaşanan en ölümcül günlerden biri oldu. Ölü sayısı 100'ü bulurken, toplamda 900'den fazla kişi yaralandı.
    Nikaragua'da 1 aydır süren hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 100'ü buldu
    karikatür
    Almanya ‘Kuzey Akım 2’ projesini savundu
    Su-57 (Rusya) ve F-35 (ABD) Beşinci Nesil Avcı Uçakları
    Rusya'nın Su-57'si mi, ABD'nin F-35 Beşinci Nesil Avcı uçakları mı?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam