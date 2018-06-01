Maliye Bakanı Ağbal: Ekonomi tek elden yönetilmeli

Maliye Bakanı Naci Ağbal, TGRT Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Ağbal’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
- Dünyada artan faiz oranları sermayenin ABD ve Avrupa'ya dönmesine neden olurken, gelişmekte olan piyasalardan para çıkışını beraberinde getiriyor.
- Enflasyon çift hanede, bunu aşağı çekmemiz lazım.
- Yeni küresel koşullara, yeni küresel gereklere uygun ekonomi politikalarımızda esnekliklerimizi kullanarak yeni bir evreye gireceğiz.
- Para politikasında sıkılaşma devam edecek.
- Enflasyonu tek haneye çekmemiz makroekonomi için çok önemli.© Fotoğraf : Cumhurbaşkanlığı
- Yeni küresel koşullara uygun makro finansal çerçeve oluşturacağız. Bu çerçeve içinde gerekli tedbirleri alacağız.
- Dünya 'yeni normal' evresine giriyor, Türkiye için en önemli koşul güçlü siyasi iktidar.
- TCMB'nin bağımsızlığı aynı şekilde devam edecek ki hükümet olarak bu konuda kararlıyız.
- Ekonomi tek elden yönetilmeli, ekonomi yönetiminde dağınık yapı varsa koordinasyon kurulmalı ama tecrübelerimiz farklı yapıları dağıtmak yerine tek elden emir komuta zincirinde götürmemiz lazım.
- Para politikasını uygulayan Merkez Bankası, kurumsal araç bağımsızlığına sahip olacak.
- Ekonomi politikalarında 'yeni normal'e uygun finansal politikaları oluşturacağız, sıkı para politikası ve sıkı maliye politikası uygulayacağız.
- Türkiye'nin büyümeye ihtiyacı var, artan işgücü talebine bağlı olarak büyümemiz lazım, potansiyele de sahibiz.
- Doğru makroekonomi seti ile büyümeye devam edebiliriz.
- Dünyada döviz piyasalarında genel anlamda küresel anlamda bir volatilite var, gelişmekte olan ülkeler üzerinde daha fazla tesir ediyor, Türkiye de bundan etkileniyor.© AA / Erhan Elaldı
- Merkez Bankası piyasa ile şu anda güçlü bir iletişim kurdu, ileriye dönük politikaları bağlamında çok net bir şekilde ortaya koydu.
- Maliye politikalarında ne gerektiyse yaptık, bundan sonra da seçimlerden hemen sonra ve orta vadeli program ile yapılacak çalışmalar şeklinde iki aşamalı yapacağız.
- Enflasyonist beklentileri aşağı çekecek şekilde kamu fiyat ayarlamaları, vergi ayarlamaları araçlarını kullanacağız.
- Dolayısıyla para politikası ile maliye politikası arasında oluşturduğumuz senkronizasyon, olumsuz beklentileri tersine çevirecek.
- Önemli olan bu adımların belirli bir yol haritasına bağlanması, seçimi atlattıktan sonra bugüne kadar attığımız adımları pekiştirecek adımlar atacağız.
- Bütçede 15 milyarlık kaynağı yeniden yapılandırma kanunu ile elde edeceğiz.
- Para politikasının gerektirdiği mali sıkılaştırmayı bir an önce yapmamız gerekiyor, bu konu ile ilgili çalışmalarımız var.
- Kalıcı gider artışlarını, kalıcı ve dengeleyici kamu maliyesi tedbirleriyle çözeceğiz, vatandaşlarımıza ilave bir yük getirmeyeceğiz.
- Ekonomideki gelişmeler ve bütçe dinamikleri bize burada oluşan genişlemenin farklı araçlarla dengelenebileceğini söylüyor.
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