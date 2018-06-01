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    Naci Ağbal

    Maliye Bakanı Ağbal: Ekonomi tek elden yönetilmeli

    © REUTERS / Umit Bektas
    Ekonomi
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    Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye'de ekonominin tek elden yönetilmesi gerektiğini söylerken "Tecrübelerimizi farklı yapıları dağıtmak yerine tek elden emir komuta zincirinde götürmemiz lazım" dedi.

    Maliye Bakanı Naci Ağbal, TGRT Haber'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

    Ağbal’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

    •  Dünyada artan faiz oranları sermayenin ABD ve Avrupa'ya dönmesine neden olurken, gelişmekte olan piyasalardan para çıkışını beraberinde getiriyor.
    •  Enflasyon çift hanede, bunu aşağı çekmemiz lazım.
    •  Yeni küresel koşullara, yeni küresel gereklere uygun ekonomi politikalarımızda esnekliklerimizi kullanarak yeni bir evreye gireceğiz.
    •  Para politikasında sıkılaşma devam edecek.
    •  
      Bakanlar Kurulu
      © Fotoğraf : Cumhurbaşkanlığı
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      Enflasyonu tek haneye çekmemiz makroekonomi için çok önemli.
    •  Yeni küresel koşullara uygun makro finansal çerçeve oluşturacağız. Bu çerçeve içinde gerekli tedbirleri alacağız.
    •  Dünya 'yeni normal' evresine giriyor, Türkiye için en önemli koşul güçlü siyasi iktidar.
    •  TCMB'nin bağımsızlığı aynı şekilde devam edecek ki hükümet olarak bu konuda kararlıyız.
    •  Ekonomi tek elden yönetilmeli, ekonomi yönetiminde dağınık yapı varsa koordinasyon kurulmalı ama tecrübelerimiz farklı yapıları dağıtmak yerine tek elden emir komuta zincirinde götürmemiz lazım.
    •  Para politikasını uygulayan Merkez Bankası, kurumsal araç bağımsızlığına sahip olacak.
    •  Ekonomi politikalarında 'yeni normal'e uygun finansal politikaları oluşturacağız, sıkı para politikası ve sıkı maliye politikası uygulayacağız.
    •  Türkiye'nin büyümeye ihtiyacı var, artan işgücü talebine bağlı olarak büyümemiz lazım, potansiyele de sahibiz.
    •  Doğru makroekonomi seti ile büyümeye devam edebiliriz.
    • Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
      © AA / Erhan Elaldı
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       Dünyada döviz piyasalarında genel anlamda küresel anlamda bir volatilite var, gelişmekte olan ülkeler üzerinde daha fazla tesir ediyor, Türkiye de bundan etkileniyor.
    •  Merkez Bankası piyasa ile şu anda güçlü bir iletişim kurdu, ileriye dönük politikaları bağlamında çok net bir şekilde ortaya koydu.
    •  Maliye politikalarında ne gerektiyse yaptık, bundan sonra da seçimlerden hemen sonra ve orta vadeli program ile yapılacak çalışmalar şeklinde iki aşamalı yapacağız.
    •  Enflasyonist beklentileri aşağı çekecek şekilde kamu fiyat ayarlamaları, vergi ayarlamaları araçlarını kullanacağız.
    •  Dolayısıyla para politikası ile maliye politikası arasında oluşturduğumuz senkronizasyon, olumsuz beklentileri tersine çevirecek.
    •  Önemli olan bu adımların belirli bir yol haritasına bağlanması, seçimi atlattıktan sonra bugüne kadar attığımız adımları pekiştirecek adımlar atacağız.
    •  Bütçede 15 milyarlık kaynağı yeniden yapılandırma kanunu ile elde edeceğiz.
    •  Para politikasının gerektirdiği mali sıkılaştırmayı bir an önce yapmamız gerekiyor, bu konu ile ilgili çalışmalarımız var.
    •  Kalıcı gider artışlarını, kalıcı ve dengeleyici kamu maliyesi tedbirleriyle çözeceğiz, vatandaşlarımıza ilave bir yük getirmeyeceğiz.
    •  Ekonomideki gelişmeler ve bütçe dinamikleri bize burada oluşan genişlemenin farklı araçlarla dengelenebileceğini söylüyor.

    Etiketler:
    Ekonomi, Maliye Bakanlığı, Naci Ağbal, Türkiye
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