'Fitch, bazı Türk bankalarını negatif izlemeye aldı'

BloombergHT'deki haberde, konuya ilişkin doğrudan bilgi sahibi iki kaynaktan edinilen bilgiye göre, Fitch'in Türkiye bankalarına ilişkin bir rapor hazırladığı belirtildi.
© REUTERS / Murad Sezer
Kaynaklar, rapor henüz Fitch tarafından yayınlanmadığı için isim vermek istemedi.
Kaynaklara göre, raporda, bankalardaki gelişmelerin 6 aylık bir süre için izleneceği belirtildi.
Londra ve İstanbul'daki Fitch yetkilileri ise konuya ilişkin yorum yapmadı.
Fitch'in bazı Türk bankalarını negatif izlemeye aldığı belirtildi https://t.co/NuTAsc60Sb pic.twitter.com/uq1DG8ATtR— Bloomberg HT (@BloombergHT) 1 Haziran 2018
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)