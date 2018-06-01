'Fitch, bazı Türk bankalarını negatif izlemeye aldı'

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'in bazı Türk bankalarını negatif izlemeye aldığı belirtildi. Kuruluşun not görünümünü izlemek için 6 ay boyunca gelişmeleri yakından takip edeceği kaydedildi.

BloombergHT'deki haberde, konuya ilişkin doğrudan bilgi sahibi iki kaynaktan edinilen bilgiye göre, Fitch'in Türkiye bankalarına ilişkin bir rapor hazırladığı belirtildi.

Kaynaklar, rapor henüz Fitch tarafından yayınlanmadığı için isim vermek istemedi.

Kaynaklara göre, raporda, bankalardaki gelişmelerin 6 aylık bir süre için izleneceği belirtildi.

Londra ve İstanbul'daki Fitch yetkilileri ise konuya ilişkin yorum yapmadı.

Fitch'in bazı Türk bankalarını negatif izlemeye aldığı belirtildi https://t.co/NuTAsc60Sb pic.twitter.com/uq1DG8ATtR — Bloomberg HT (@BloombergHT) 1 Haziran 2018

​