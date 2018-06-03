Şimşek: Dolar kontrol altında

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kanal 7 televizyonunda Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi Programı'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
- Dolar şu anda kontrol altında. TL'de kayıplar oldu. Bunun bir iç, bir de dış boyutu var. Değer kaybının dış boyutunda 3 temel trend var. ABD doları yılbaşından bu yana tüm para birimlerine karşı değer kazandı. İkincisi, küresel olarak faizlerin arttığı bir dönemdeyiz. Üçüncü faktör ise petrol ithal eden ülkelerle ilgili. Petrolün bir anda 80 dolara çıkması TL'nin değer kaybına neden oldu.© REUTERS / Dado Ruvic
- Para politikasından güçlü bir adım attık, iletişim tarafını güçlendirdik. Londra'da çok faydalı görüşmeler yaptık. Bunun arkasından Fitch 25 Türk bankası ile ilgili açıklama yaptı, daha sonra Moody's Türkiye'nin kredi notunu izlemeye aldığını açıkladı. Ben komplo teorilerine sığınmıyorum. Ama her şey ortada.© AA / Samuel Corum
- Seçim kararı aldıktan sonra piyasalar olumlu tepki vermişken bir kuruluş notumuzu düşürüyoruz. Biz takdiri halkımıza bırakıyoruz. Aynı gün ABD İran'a bir yaptırım listesi açıkladı, içerisine de bir kaç Türk isim koydu.
- Türkiye'nin bütün borcu yani içeri ve dışarıya borcu milli gelire oranı yüzde 142. Bize benzer ülkelerde bu oran yüzde 221. Yani Türkiye en az borçlu ülkeler arasında. Kim devletin aşırı borçlu olduğunu söylüyorsa rakamları okumayı bilmiyor demektir. 'Vatandaş borç batağında' diyorlar. 81 milyonun hane halkının borcunun milli gelire oranı yüzde 18. Dünyada bu oran yüzde 59.
- Dış borcun milli gelire oranı yüzde 53. Bunun yüzde 37'si özel sektörün borcu. Bunların borcu var ama ellerinde varlıkları var. Bunlara çok borçlu diyemezsiniz. Devlet birçok açıdan Cumhuriyet tarihinin en sağlam dönemlerini yaşıyor.
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