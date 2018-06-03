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    Dolar

    Şimşek: Dolar kontrol altında

    © REUTERS / Thomas White
    Ekonomi
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    Kanal 7'deki Başkent Kulisi Programı'nda açıklamalarda bulunan Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Şimşek "Dolar şu anda kontrol altında. TL'de kayıplar oldu. Değer kaybının dış boyutunda 3 temel trend var" dedi.

    Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Kanal 7 televizyonunda Mehmet Acet'in sunduğu Başkent Kulisi Programı'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Şimşek'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

    • Dolar
      © REUTERS / Dado Ruvic
      Dolar yeniden kritik seviyenin üzerinde
      Dolar şu anda kontrol altında. TL'de kayıplar oldu. Bunun bir iç, bir de dış boyutu var. Değer kaybının dış boyutunda 3 temel trend var. ABD doları yılbaşından bu yana tüm para birimlerine karşı değer kazandı. İkincisi, küresel olarak faizlerin arttığı bir dönemdeyiz. Üçüncü faktör ise petrol ithal eden ülkelerle ilgili. Petrolün bir anda 80 dolara çıkması TL'nin değer kaybına neden oldu.
    • Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek
      © AA / Samuel Corum
      Şimşek'ten Londra'da piyasalara 4 mesaj
      Para politikasından güçlü bir adım attık, iletişim tarafını güçlendirdik. Londra'da çok faydalı görüşmeler yaptık. Bunun arkasından Fitch 25 Türk bankası ile ilgili açıklama yaptı, daha sonra Moody's Türkiye'nin kredi notunu izlemeye aldığını açıkladı. Ben komplo teorilerine sığınmıyorum. Ama her şey ortada.
    • Enflasyon
      © AP Photo /
      Şimşek: Enflasyon birkaç ay içinde zirveyi görecek olabilir
      Türkiye'ye karşı endişeniz cari açık ve enflasyon ise bu yavaş yavaş düzeliyor. Dışarıdan büyük bir talep var. Enflasyon düşüyor, turizm şahlanmış durumda. İç talepte daha makul bir seviyede gidecek. Bu cari açık ve enflasyon yaratmıyor. Bu ekonomide her şeyin rayına oturacağını görüyoruz. Para politikasında sadeleşme sağlandı. Maliye politikasına yönelik endişeler yersiz. Bizim geçmişimiz belli. Biz mali disiplini yine devam ettireceğiz. Yapısal reform ayağında ise uzun bir süredir zaten yapıyoruz.
    • Seçim kararı aldıktan sonra piyasalar olumlu tepki vermişken bir kuruluş notumuzu düşürüyoruz. Biz takdiri halkımıza bırakıyoruz. Aynı gün ABD İran'a bir yaptırım listesi açıkladı, içerisine de bir kaç Türk isim koydu.
    • Nihat Zeybekci
      © AA /
      Zeybekci: 2018 Haziran'da yüzde 7.5 civarında büyüme gelecek
      Türkiye son 15 yılda ortalama 5.7 büyüdü. Çin, Hindistan gibi ülkeler dışında bu hızda büyüyen başka bir ülke yok. Bu dönemde satın alma paritesinde AB ile arayı 33 puan kapatmış durumdayız. Türkiye, kendisine benzer ülkeler arasında sürdürülebilir büyüme oranı ile TL'de güçlenmeyi sağlayacaktır.
    • Dolar
      © AA /
      Kısa vadeli dış borç 122 milyar dolara yükseldi
      Devlet borcunun milli gelire oranı dünya genelinde yüzde 80 civarında iken Türkiye'de bu oran yüzde 28 civarında. Bu oran 2002'de Türkiye'de yüzde 78'idi.
    • Türkiye'nin bütün borcu yani içeri ve dışarıya borcu milli gelire oranı yüzde 142. Bize benzer ülkelerde bu oran yüzde 221. Yani Türkiye en az borçlu ülkeler arasında. Kim devletin aşırı borçlu olduğunu söylüyorsa rakamları okumayı bilmiyor demektir. 'Vatandaş borç batağında' diyorlar. 81 milyonun hane halkının borcunun milli gelire oranı yüzde 18. Dünyada bu oran yüzde 59.
    • Dış borcun milli gelire oranı yüzde 53. Bunun yüzde 37'si özel sektörün borcu. Bunların borcu var ama ellerinde varlıkları var. Bunlara çok borçlu diyemezsiniz. Devlet birçok açıdan Cumhuriyet tarihinin en sağlam dönemlerini yaşıyor.
    Etiketler:
    Cari açık, TL, Dolar, Enflasyon, Kanal 7, Fitch, Moody's, AB, Mehmet Şimşek, İran, ABD
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