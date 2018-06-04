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    tüketici, alışveriş, market

    Yıllık enflasyon yüzde 12.15 yükseldi

    © AA /
    Ekonomi
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    Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mayısta aylık yüzde 1.62 yıllık yüzde 12.15 arttı. Yıllık ÜFE 2003'ten beri en yüksek seviye olarak kayda geçti.

    Enflasyon
    © Sputnik /
    FT: Türkiye'de gerçek enflasyon yüzde 39.2
    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs ayı enflasyon verisini açıkladı. Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) mayısta yüzde 1,62 oranında artış gösterdi. Yıllık enflasyon yüzde 12.15 yükseldi. Ekonomistler, TÜFE'nin yüzde 1.59 artmasını bekliyordu.

    Buna göre çekirdek enflasyon yüzde 12.64 ile tarihin en yüksek seviyesine çıktı. 

    Enflasyon, nisanda bir önceki aya göre yüzde 1.87 artış göstermiş, yıllık enflasyon yüzde 10.85 olmuştu.

    Mayıs ayı enflasyonu.
    © AA /
    Mayıs ayı enflasyonu.

    Ekonomistlerin hesaplamalarına göre yaz aylarının ortasında yıllık enflasyonun yüzde 13 bandını aşması ve 14 yılın yeni rekorunu görmesi yüksek bir olasılık ve yıl sonunda ise yüzde 11'in altında bir kapanış artık olası görünmüyor.

    Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise 2018 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 3.79, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 12.12, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20.16 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 15.80 artış gösterdi.

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatları bazında mayısta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 41.98 ile havuçta oldu. Fiyat artışında havucu, yüzde 35.14 ile kuru soğan, yüzde 34.65 ile patates izledi. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 34.39 ile önceki ayda olduğu gibi sivri biberde gerçekleşti.
    © AA /
    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tüketici fiyatları bazında mayısta bir önceki aya göre en yüksek fiyat artışı yüzde 41.98 ile havuçta oldu. Fiyat artışında havucu, yüzde 35.14 ile kuru soğan, yüzde 34.65 ile patates izledi. Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 34.39 ile önceki ayda olduğu gibi sivri biberde gerçekleşti.

    Böylece üretici fiyatları endeksi yıllık bazda yüzde 20'nin üzerine çıkarak 2003 Ağustos ayından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

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    Etiketler:
    Yİ-ÜFE, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Enflasyon, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye
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