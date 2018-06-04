Gazprom, Türk Akımı'nı işletecek şirkete 2.14 milyar euro kredi verecek

Rusya'nın doğalgaz devi Gazprom, Türk Akımı boru hattını işletecek şirket olan South Stream Transport B.V.'ye 2.14 milyar euro kredi vereceğini açıkladı.

Gazprom ayrıca kredinin döner sermayesini yenilemek için kullanılacağını ve yıllık yüzde 3.98 faiz alacağını belirtti.

Kredinin vadesi 30 Aralık 2023 olarak belirlendi.

Boru Hatları ve Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) ile Rus enerji şirketi Gazprom arasında, Türk Akımı projesinde Avrupa'ya uzanacak hattın kara kısmının inşaatı için protokol geçen ay sonunda imzalanmıştı.

Rus gazını Türkiye'ye, Türkiye üzerinden de Avrupa'ya taşıyacak Türk Akımı doğalgaz boru hattı her biri yıllık 15.75 milyar metreküp kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Projede ikinci hattın Yunanistan veya Bulgaristan üzerinden İtalya'ya ulaştırılması, değerlendirilen güzergahlar arasında bulunuyor.