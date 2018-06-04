Şimşek: Enflasyondaki yükseliş petrol ve kur hareketlerinden kaynaklanıyor

Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, beklentilerin üstünde gelen enflasyon oranı için " Enflasyondaki yükseliş büyük ölçüde baz etkileri ile petrol ve kur gibi dönemsel hareketleri yansıtıyor" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon mayıs ayında yüzde 12.15'e çıkarak yılın en yüksek seviyesini gördü. Konu hakkında sosyal medya hesabı Twitter'da değerlendirme yapan Şimşek de şunları yazdı:

Enflasyondaki yükseliş büyük ölçüde baz etkileri ile petrol ve kur gibi dönemsel hareketleri yansıtıyor. Mayıs itibarıyla kur ve petrol fiyatlarının yıllık enflasyona etkisi 4 puandan yüksek oldu. Sürdürülebilir yüksek büyüme için fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz.

1/3 Enflasyondaki yükseliş büyük ölçüde baz etkileri ile #petrol ve #kur gibi dönemsel hareketleri yansıtıyor.



Mayıs itibarıyla kur ve petrol fiyatlarının yıllık enflasyona etkisi 4 puandan yüksek oldu.



Sürdürülebilir yüksek büyüme için fiyat istikrarı en büyük önceliğimiz. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) 4 Haziran 2018

Para politikası ve maliye politikası koordinasyonu artarak devam edecek. Seçim sonrası yapısal reformlar ve makro ihtiyati tedbirler ile politika setimiz daha da güçlenecek. Ekonomide dengelenme eğilimi başlamış durumda, önümüzdeki dönemde daha belirgin şekilde gözlenecek.

2/3 Para politikası ve maliye politikası koordinasyonu artarak devam edecek. Seçim sonrası yapısal reformlar ve makro ihtiyati tedbirler ile politika setimiz daha da güçlenecek.



Ekonomide dengelenme eğilimi başlamış durumda, önümüzdeki dönemde daha belirgin şekilde gözlenecek. — Mehmet Simsek (@memetsimsek) 4 Haziran 2018

Kısa vadede baz etkileriyle enflasyondaki artış devam edebilir, ancak para ve maliye politikalarının koordineli önlemleri ile yılın ikinci yarısında düşüş eğilimi başlayacak. Enflasyon ve cari açıktaki iyileşme sürdürülebilir yüksek büyümeyi destekleyecektir.