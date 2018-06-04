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    Ali Fuat Taşkesenlioğlu

    Gezi Parkı'nı hatırlatan SPK Başkanı Taşkesenlioğlu: Bu son çırpınışları, seçim sonrası piyasalar rahatlayacak

    © AA /
    Ekonomi
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    Gezi Parkı olaylarını anımsatarak buna rağmen ekonominin sağlamlığına işaret eden SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, "Bu son çırpınışlarıdır, erken seçim kararının alınmasıyla seçim sonrası piyasalar oldukça rahatlayacak. Türkiye ve ekonomisi 2013'ten beri yapılan hain girişimlere rağmen dimdik ayakta" dedi.

    Bakanlar Kurulu kararıyla yaklaşık 2 ay önce SPK Başkanlığı'na getirilen ve eski Halkbank Genel Müdürü olan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Taşkesenlioğlu, 24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'de güven ortamının yükseleceğini ve ekonominin daha iyi olacağını söyledi.

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    Türkiye'ye 2013 yılından beri çeşitli operasyonlar yapıldığını ifade eden Taşkesenlioğlu, şöyle konuştu:

    "Gezi olaylarının 1 ay öncesi Nisan 2013'te Türkiye'de Cumhuriyet tarihinde en düşük faiz oranlarını gördük. Faiz oranları yüzde 4.65, 4.70'lere kadar düşmüştü, enflasyon yüzde 6'lı seviyelerde tek hanelerdeydi. Hedef bu rakamı daha aşağı çekmekti fakat Mayıs 2013'te 'çiçek, böcek' temalı başlayan ama asıl hedefi hükümeti halk hareketi yoluyla yıkıp ülkeyi istikrarsızlaşmaya çalışan darbe girişimi başladı. Başarısız oldular, sonra 2016'da resmen milletin üzerine bombalar, kurşunlar atarak darbe yapan hain FETÖ'cülerin 17-25 Aralık'ta yargı ve emniyet güçlerini kullanarak darbe girişimine şahit olduk."

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    Geçmiş yıllara bakıldığında Gezi Parkı olaylarını anımsatarak buna rağmen ekonominin sağlamlığına işaret eden Taşkesenlioğlu, şu ifadeleri kullandı:

    "Bu son çırpınışlarıdır, erken seçim kararının alınmasıyla seçim sonrası piyasalar oldukça rahatlayacak. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's'un, ağustos ayında gözden geçirip kararını açıklayacağı ve daha önceden takvim dahilinde duyurduğu Türkiye ile ilgili not kararını erkene alarak seçim kararının açıklamasıyla sürpriz bir şekilde not indiriminde bulunduğunu gördük. Bütün bu operasyonlarla gelinen yerde ekonomimiz ortada. Halkımızın bunlara prim vereceğine inanmıyorum, ekonomik istikrarı koruyacaklardır. Geçmiş yıllara baktığımızda Türkiye'de yaşanan ekonomik ve darbe girişimleri dünyanın hangi büyük ülkesinde yaşansaydı o ülkenin ekonomisi batardı. Ne Amerika ne Çin ne de İngiltere'de Türkiye'de yaşanan darbe girişimlerinin yüzde 10'u yaşansaydı ekonomileri alt üst olmuştu. Türkiye ve ekonomisi 2013'ten beri yapılan hain girişimlere rağmen dimdik ayakta. 24 Haziran seçimlerinden sonra güven ortamı daha da yükselecek."

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    Etiketler:
    enflasyon, faiz, ekonomi, Gezi Parkı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Türkiye
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