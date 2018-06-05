Goldman Sachs: TCMB, seçimler öncesi piyasaya müdahale edecektir

Business HT'nin aktardığına göre Goldman Sachs analistleri TCMB'nin perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) faizleri değiştirmemesi yönündeki görüşlerini koruduklarını ancak bankanın fonlama kompozisyonunu değiştirerek sıkılaştırmaya gidebileceğini öngörüyor.

Kurum, enflasyonun piyasa beklentisine paralel gelmesi nedeniyle 7 Haziran’da faizlerde değişim beklemediğini bildirdi.

Clemens Grafe, Erik Meyersson, Murat Ünür imzalı raporda şu değerlendirmeler yapıldı:

"TCMB seçimler öncesinde TL volatilitesini engellemek için piyasaya müdahale edecektir. Manşet enflasyonun 3. çeyrek sonuna doğru zirve yapmasını ve yıl sonunda yüzde 13’e gerilemesini bekliyoruz. Çekirdek enflasyonun da önümüzdeki bir kaç ayda zirve yapmasını ve TL’nin forwardlardaki gibi hareket etmesi halinde kademeli olarak gerilemesini bekliyoruz."