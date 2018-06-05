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    Goldman Sachs

    Goldman Sachs: TCMB, seçimler öncesi piyasaya müdahale edecektir

    © AP Photo / Richard Drew
    Ekonomi
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    Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 7 Haziran'da faiz artışına gitmeyeceğini ama fonlamayı değiştirebileceğini öngördü. Yatırım bankası ayrıca TCMB'nin seçimler öncesi piyasaya müdahale edeceğini belirtti.

    Mehmet Şimşek ve Murat Çetinkaya Londra'da
    © Fotoğraf: Twitter / Mehmet Şimşek
    Reuters: Şimşek ve Çetinkaya Londra'da yatırımcılara yeni faiz artırımı sinyali verdi
    Business HT'nin aktardığına göre Goldman Sachs analistleri TCMB'nin perşembe günü gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) faizleri değiştirmemesi yönündeki görüşlerini koruduklarını ancak bankanın fonlama kompozisyonunu değiştirerek sıkılaştırmaya gidebileceğini öngörüyor. 

    Kurum, enflasyonun piyasa beklentisine paralel gelmesi nedeniyle 7 Haziran’da faizlerde değişim beklemediğini bildirdi. 

    Clemens Grafe, Erik Meyersson, Murat Ünür imzalı raporda şu değerlendirmeler yapıldı: 

    "TCMB seçimler öncesinde TL volatilitesini engellemek için piyasaya müdahale edecektir. Manşet enflasyonun 3. çeyrek sonuna doğru zirve yapmasını ve yıl sonunda yüzde 13’e gerilemesini bekliyoruz. Çekirdek enflasyonun da önümüzdeki bir kaç ayda zirve yapmasını ve TL’nin forwardlardaki gibi hareket etmesi halinde kademeli olarak gerilemesini bekliyoruz." 

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    Etiketler:
    TL, Piyasa, Müdahale, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Goldman Sachs, Türkiye
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