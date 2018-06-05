Dış kredi borcunda 'ulaştırma' zirvede: 23.5 milyar dolar

Dünya gazetesinden İbrahim Ekinci'nin haberine göre, Merkez Bankası (MB), özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borçlarının çetelesini tutuyor. Uzun, kısa vade dağılımlarının yanı sıra, sektörel çeteleyi de yayımlıyor.

© AA / Kısa vadeli dış borç 122 milyar dolara yükseldi

Özel sektörün kur riski sadece 'yurtdışından sağlanan krediler'le sınırlı değil. Yurtiçi bankalardan kullanılmış döviz kredileri de doğal olarak kur hareketinden etkileniyor.

İktisatçı Hakan Özyıldız'ın, 26 Mayıs tarihli yazısında güncellediğini belirttiği verilere göre, şubat sonu itibariyle şirketlerin yurtiçi bankalardan sağladığı döviz kredilerinin tutarı 187 milyar dolar. MB'nin açıkladığı 2018 ilk çeyrek sonuçlarına göre (finans kesimi dahil) yurtdışından sağlanan kredi borçları da 245.5 milyar dolar. Bunun 115.8 milyar doları reel sektör şirketleri üzerinde. Yurtdışından kullanılmış kredilerin sektörel kırılımları, borçlanmanın en çok hangi sektörlerde yapıldığını, hangi sektörlerde hızlı artış olduğunu, hangi sektörlerin görece daha az kur riski taşıdığı hakkında da bir fikir veriyor.

YURTDIŞINDAN SAĞLANAN KREDİLERİN TOPLAMINDA YÜZDE 320.6 ARTIŞ

2004-2018 1. çeyrek tablosunun söylemeye izin verdiği olgular şöyle:

© AA / Bloomberg: Erdoğan, Türkiye'nin kredi notunu tehlikeye atıyor

2004'te alınan kredilerin yüzde 60'ı sanayiye gitmiş. 2018'de manzara tersine dönmüş. Yüzde 60'ı bu kez 'hizmetler'e gitmiş. Borçluluk tablosunda altı çizilmesi gereken birinci olgu bu.

İkinci dikkat çeken rakam; 2004-2018 1Ç döneminde sanayi sektörlerinin dış kredilerinde yüzde 193.3 artış olmuş. Hizmetlerdeki artış yüzde 500. Sanayi ortalamanın (yüzde 320.6) altında, hizmetler üzerinde seyretmiş.

HİZMETLERDEKİ HIZLI ARTIŞIN KAYNAĞI 4 ALT SEKTÖR

© AFP 2018 / Arşiv Köprü ve otoyollara dolar ayarlı zam geliyor

Yüzdeler, oranlar başlı başına fazla bir şey ifade etmiyor. Miktardan bakınca durum daha çarpıcı: İnşaat, altyapı, gayrimenkul, hizmetlerde en yüksek borçlanmaları gerçekleştiren 3 sektör ve toplam 68.5 milyar dolarlık kredinin 41.5 milyar doları da (yüzde 60.1'i) bu 3 sektörde.

Hizmetlerde yüksek dış kredi borcu olan 2 sektör daha var: Bilgi ve iletişimde dış kredi büyüklüğü 9.9 milyar dolar. Operatörlerinin altyapı yatırımlarından kaynaklanıyor. İkinci yüksek borçlu sektör toptan ve perakende ticaret; 5.3 milyar dolar. Fakat bu 2 sektörde de 14 yıllık artış görece düşük. Sağlıkta da dış kredi 3.4 milyar dolar.

TARIM SEKTÖRÜNDE DIŞ KREDİ BORCU 608 MİLYON DÜLAR