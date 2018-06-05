Doğuş, AVM'sini de satıyor

Doğuş Holding, Gebze'deki AVM'sini satmak için görüşmelere başladı. Şirket, en son olarak 3 yıldır alıcı bekleyen Antalya'daki plazasını ekonomik koşulları gerekçe göstererek değerinin altına ve zararına satmıştı.

Business HT'nin aktardığına göre Doğuş Holding'in gayrimenkul şirketi Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Antalya'da plazasını zararına sattıktan sonra Gebze Center AVM için de masaya oturdu.

Şirket, Gebze Center AVM, otel ve otomotiv showroomun bulunduğu ticari alanın tamamının satışı için Seyir Gayrimenkul Yatırım ile görüşmelere başladı. Toplam ekspertiz değerinin 661.3 milyon lira olduğu öğrenildi. 60.865 metrekarelik alanda AVM'nin yanı sıra Hyatt House Gebze ve Doğuş Oto Gebze otomotiv showroom bulunuyor.

Başkanlığını Ferit Şahenk'in yaptığı Doğuş Grubu, borçlarının bir bölümünü yapılandırmak için bankalarla görüşmelere başlamıştı. En son olarak Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Şahenk'in 2 lüks yatını satılığa çıkardığını yazmış, holdingden veya iş adamından konu hakkında herhangi bir yalanlama gelmemişti.