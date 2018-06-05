Dolar/TL 4.60 sınırında

Merkez Bankası'nın faiz artışı, 10 milyar dolara ulaşan likidite önlemleri ve sadeleştirme adımıyla tarihi zirvesinden oldukça uzaklaşan dolar/TL'de 24 Haziran seçimleri öncesi TCMB'nin olası yeni sıkılaştırma adımları, iç ve dış veri gündemi ile küresel piyasalar takip ediliyor.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamalarıyla haftaya yükselişle 4.67 civarında başlayan dolar/TL enflasyon verilerinin hem endişe edildiği kadar yüksek gelmemesi hem de TCMB'den yeni sıkılaştırmaya işaret etmesiyle gerileyerek 4.60 civarında işlem görüyor.

Dünya'nın aktardığı habere göre, enflasyon verisi öncesi 4.6470 seviyesinde işlem gören dolar/TL veri sonrası ilk tepki olarak 4.5950'ye geriledikten sonra dalgalı bir seyir izledi. Gelişmekte olan ülke para birimlerinden dün açık ara pozitif ayrışan TL günü dolar karşısında yüzde 1.5'e yakın değer kazancı ile tamamladı.

Kur bu sabah da güne düne göre bir değişim göstermeyerek 4.6005 seviyesinden güne başladı. Aynı saatte euro/TL ise 5.3808 seviyesinde işlem gördü.