Ağbal: Borcu olanlar için tarihi fırsat

Yapılandırma kanununun, devlete borcu olan vatandaşlar için tarihi fırsatlar sunduğunu söyleyen Maliye Bakanı Ağbal, "Tüm vatandaşlarımızı bundan yararlanmaya davet ediyorum" dedi. Başvuruların 31 Temmuz'a kadar yapılması gerekiyor.

Maliye Bakanı Naci Ağbal, borçlara yönelik yeniden yapılandırmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ağbal "Yapılandırma kanunu, devlete borcu olan vatandaşlarımız için kaçırılmaz, tarihi fırsatlar sunuyor. Tüm vatandaşlarımızı bundan yararlanmaya davet ediyorum. MTV ve trafik para cezalarında peşin ödeme seçeneğinde faiz neredeyse sıfıra kadar düşüyor" diye konuştu.

Başvuruların 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılması gerektiğini belirten Ağbal, "Ödemeler ise SGK'ya ağustos, Maliye'ye eylül ayında yapılacak" dedi.

Başvuru ve ödemeler vergi dairelerine yapılabileceği gibi internetten de gerçekleştirilebilecek. Ödemeler banka kartı/kredi kartı ile yapılabilecek.