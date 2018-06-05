Rusya: Türk pazarına sığır eti satışı konusunda Türkiye ile anlaşma sağlandı

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan bir Rosselhoznadzor yetkilisi, "Rusya'dan Türkiye'ye sığır eti sevkiyatına ilişkin tüm koşullarda mutabakat sağlandı. İlgili belgeleri imzaladık ve sığır etiyle ilgili veterinerlik sertifikaları üzerinde mutabakat sağladık" dedi.

Yetkili, Türk pazarına satışın başlaması için Türk iş dünyasının ilgisini görmeleri gerektiğini ancak şu an itibarıyla bir tepki olmadığını kaydetti.

Rosselhoznadzor yetkilisi, Rus üreticilerin ihracata ilgi duyduğunu ve yeni pazar arayışı içinde olduğunu da ifade etti.

Türk uzmanlar, mayısta Rusya'nın Bryansk ve Orenburg bölgelerindeki sığır eti üreticilerini denetlemişti.