Dolar/TL, 4.60'ın altında

© REUTERS / Thomas White Şimşek: Dolar kontrol altında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB)faiz artışı, 10 milyar dolara ulaşan likidite önlemleri ve sadeleştirme adımıyla 4.9290 seviyesindeki tarihi zirvesinden oldukça uzaklaşan dolar/TL gelişmekte olan ülke para birimlerine göre sınırlı iyimser bir seyir izledi. Kur dün gün içinde anlamlı bir değişim göstermeyerek 4.60 etrafında her iki yönlü dalgalandı.

Bankacılar 24 Haziran seçimleri öncesi TCMB'nin sadeleştirme ve olası sıkılaştırma adımlarının yakından izlendiğini bunun dışında ABD Merkez Bankası'nın önümüzdeki haftaki faiz kararının da piyasada izlenen önemli bir gelişme olduğunu ifade ediyor.

Bu sabah uluslararası piyasada saat 08.30'da dolar/TL, 4.5982 seviyesinden işlem görürken, aynı dakikalarda euro/TL 5.3911 seviyesinde yer aldı.



