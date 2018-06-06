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    Japonya borsası, borsa

    Japon kredi derecelendirme kuruluşu da Türkiye'nin notunu negatife çekti

    © AFP 2018 / Kazuhiro NOGI
    Ekonomi
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    Japon kredi derecelendirme kuruluşu R&I, Türkiye'nin görünümünü negatife indirdi. R&I'ın açıklamasında Türkiye'nin kronik olarak açık verdiği, ulusal rezervlerin kısa vadeli borçlardan çok daha az olduğu belirtildi.

    OECD merkezi
    © AFP 2018 / ERIC PIERMONT
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    Fitch Ratings
    © AA /
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    Dünya gazetesinin aktardığına göre Japon kredi derecelendirme kuruluşu R&I, ulusal politika duruşunda belirsizlikle birlikte ekonominin global finansal piyasalardaki oynaklığa daha kırılgan hale gelebileceği yargısına vararak Türkiye'nin kredi notu görünümünü negatife indirdiğini duyurdu.

    'KRONİK OLARAK AÇIK VERİYOR, REZERVLERİ KISA VADELİ BORÇLARDAN ÇOK DAHA AZ'

    Türkiye'nin cari işlemler hesabının kronik olarak açık verdiğini ve uluslararası rezervlerin kısa vadeli borçlardan çok daha az olduğunu belirten R&I, "Hükümet, makroekonomik istikrarı sağlayacak tedbirler almaya güçlü bağlılık göstermedikçe, ekonomi ve mali pozisyon global ekonomik trendler ve finansal ortamda değişimler sırasında sermaye çıkışları veya Türk Lirası'nda değer kaybı tarafından gerilebilir" değerlendirmesini yaptı.

    'YENİ BAŞKANIN POLİTİKASINI DİKKATLE İZLENECEK'

    R&I, Türkiye'nin bütçe açığının küçük ve kamu borcunun düşük olmaya devam ettiğine, finansal sistemin güçlü olduğuna işaret ettiği değerlendirmesinde, ekonominin genel olarak istikrarlı bir büyüme patikasında olacağı öngörüsü ile yabancı para cinsinden kredi notunu BB+ olarak teyit etti. Yapılan değerlendirmede, "Başkanlık ve parlameto seçimleri sonrasında göreve gelecek yeni başkanın politika yönünün ne olacağını yakın dikkat gösterilecek" ifadeleri de yer aldı.

    Türkiye'de piyasalar kapalıyken dolar/TL kuru bir gecede 4.80'e çıkmıştı. Bloomberg, kurdaki bu yükselişin sebebinin Japon yatırımcıların Türkiye'den kaçışı olduğunu duyurmuştu.

     

     

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    Etiketler:
    Kredi notu, R&I, Japonya, Türkiye
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