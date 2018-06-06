Borsa İstanbul, son 1 yılın en düşük puanında

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yarınki faiz kararını bekleyen piyasada, yaklaşan seçim ve siyasi gelişmeler, Moody's ve Fitch'in Türkiye ile ilgili kararlarının yansımaları ve yüksek faizlerin baskısıyla Borsa İstanbul'da düşüş trendi sürüyor.

Dünya gazetesinin aktardığına göre Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0.46 yükselişle 98.269,59 puandan başladı. Açıldıktan sonra yoğunlaşan satışlarla endeks 96.000 puanın altına inerek son 1 yılın en düşüğüne geriledi.

95.703 puana kadar gevşeyen endeks, saat 11.03'te yüzde 2.1 düşüşle 96.800 seviyelerinde bulunuyordu. Endeks, bu seviyeleri en son 2017 yılı Mayıs ayında görmüştü.

Dün güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, 100.000 puanı test etmesinin ardından etkisini artıran satışlarla düşüşe geçerek, günü önceki kapanışa göre yüzde 1.44 azalışla 97.823,15 puandan tamamlamıştı.