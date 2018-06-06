Şimşek: Enflasyon yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacak

Şimşek, Türkiye'nin altın ve petrol haricinde cari açığının olmadığını ifade etti.
"Küresel krize, Ortadoğu'daki kaosa rağmen Türkiye ortalama yüzde 5.7 büyüdü" diyen Şimşek, Türkiye'de enflasyonun yılın ikinci yarısından itibaren düşmeye başlayacağını kaydetti.
Başbakan Yardımcısı, TCMB'ye ilişkin, bankanın ihtiyaç duyulan yanıtı verdiğini ve normalleşme sürecinin ABD ile bağıntılı olması ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.
'LONDRA'DA HİÇ SÖZ VERMEDİK'
Şimşek, "Tehditleri kontrol altına aldığımız zaman OHAL devam etmeyecek" diye konuştu.
AK Parti'nin seçim döneminde bulunduğu vaatlerin maliyetinin milli gelire oran olarak yüzde 1'in altında olduğunu belirten Şimşek, "Emeklilere ikramiye, polislere 3 bin 600 göstergesi dahil bütün vaatlerin maliyeti 30 milyar TL'den az. Bu maliyeti kısa vadede imar barışı ve vergide yeniden yapılandırma ile telafi edebiliriz" ifadesini kullandı.
'BRÜT BORÇ RAKAMI YÜKSEK AMA…'
Şimşek, "Evet brüt borç rakamı yüksek ama Türkiye bunları çevirmede hiçbir zaman zorlanmadı" dedi. Borçların önemli bir kısmının dışarıdan alınan mal ile hizmetlere ve bankacılık sisteminin kısa vadeli sendikasyonlarına ilişkin olduğunu belirten Şimşek, buna karşın bankacılık sektörü tarafından yapılandırılan kredilerin kredilere oranının yüzde 3.98 olduğunu ve sistemin sağlam durduğunu söyledi.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)